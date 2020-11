PGNiG złożyło do Gazpromu wniosek o renegocjację i obniżenie kontraktowej ceny gazu

„Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło o renegocjację warunków cenowych dostaw gazu ziemnego realizowanych na podstawie kontraktu długoterminowego z Gazpromem” – poinformowało PGNiG w niedzielę.

Złożyliśmy wniosek o obniżenie ceny w kontrakcie jamalskim. Jako #PGNiG wystąpiliśmy o renegocjację warunków cenowych dostaw gazu ziemnego do 🇵🇱 realizowanych na podstawie kontraktu długoterminowego z #Gazprom.

„PGNiG skorzystało ze swojego kontraktowego uprawnienia i złożyło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosek o zmianę ceny gazu dostarczanego w ramach umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. (tzw. kontrakt jamalski) w kierunku jej obniżenia” – czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała warunki kontraktu.

„Zgodnie z postanowieniami kontraktu jamalskiego, raz na trzy lata każda ze stron umowy może zwrócić się o renegocjację warunków cenowych dostaw, jeżeli uzna, że nie odpowiadają one sytuacji rynkowej” – napisano.

Spółka przypomina, że umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku.

