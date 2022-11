Pentagon nie wyklucza wysłania systemów Patriot na Ukrainę – ale nie w tej chwili

Systemy Patriot są jedną z rozważanych opcji w zakresie obrony powietrznej dla Ukrainy – powiedział wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Rzecznik Departamentu Obrony twierdzi zarazem, że w tej chwili nie ma planów, by wysłać Patrioty Ukraińcom. Zapewnia jednak, że dla USA obrona powietrzna Ukrainy jest najwyższym priorytetem.

We wtorek podczas konferencji prasowej wysoki rangą urzędnik Pentagonu został zapytany o możliwość wysłania na Ukrainę rakietowych systemów obrony powietrznej Patriot, na przykład za pośrednictwem „jednego z państw europejskich”.

– Obrona powietrzna [Ukrainy – red.] to nasz najwyższy priorytet i przyglądamy się wszystkim zdolnościom, które mogłyby pomóc Ukraińcom przeciwstawić się rosyjskim atakom – powiedział przedstawiciel Departamentu Obrony USA.

– Wszystkie zdolności są na stole i sprawdzamy, co Stany Zjednoczone mogłyby zrobić i co mogliby zrobić nasi sojusznicy i partnerzy. Przyglądamy się kombinacji zdolności, które byłyby użyteczne – dodał. Zwrócił w tym kontekście uwagę na inne typy systemów obrony powietrznej, jakie w ostatnich miesiącach otrzymali Ukraińscy: niemieckie IRIS-T, hiszpańskie HAWK i Aspide czy francuskie Crotale.

-Tak więc, przyglądamy się tym wszystkim kombinacjom sprzętu, jednocześnie sprawdzając, jakie dodatkowe możliwości [tu: systemy – red.] moglibyśmy zapewnić – oświadczył.

Dopytywany konkretnie, czy dotyczy to również systemów Patriot, odpowiedział, że „wszystkie zdolności [opcje -red.] są na stole”.

– Patriot to jedna ze zdolności w zakresie obrony powietrznej, która jest rozważana – przyznał wysoki rangą urzędnik Pentagonu.

Odniósł się też do pytania o to, czy Waszyngton rozważa wysłanie Ukraińców samolotów bojowych oraz systemów artyleryjskich o jeszcze większym zasięgu. Do tej drugiej kwestii się nie odniósł, natomiast w temacie samolotów zaznaczył, że w przypadku lotnictwa taktycznego „to ta sama dyskusja, którą wcześniej mieliśmy na ten temat”.

– Z pewnością rozważamy wszystkie możliwe zdolności, które będą przydatne dla przyszłych ukraińskich sił, ale z perspektywy lotnictwa, traktujemy to jako potrzebę długoterminową, podczas gdy pilnym priorytetem jest dla nas obrona powietrzna – powiedział urzędnik.

Dodajmy jednak, że później tego samego dnia rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone nie planują obecnie wysłać na Ukrainę systemów Patriot.

– Dyskutujemy z Ukrainą szeroki zakres możliwości i wsparcia, regularnie konsultujemy się z Ukrainą i naszymi partnerami, jakie są ich potrzeby w zakresie obronności… W tej chwili, nie mamy żadnych planów, by przekazać baterie Patriot na Ukrainę, ale (…) będziemy dalej o tym rozmawiać, a kiedy i jeśli będzie coś do ogłoszenia w tym temacie, zrobimy to – powiedział Ryder.

Rzecznik Pentagonu zaznaczył, że problem z wysłaniem Ukrainie systemów Patriot czy innej, nowoczesnej broni polega na tym, że wymagają one odpowiedniego serwisowania i zaplecza oraz konkretnego szkolenia w tym zakresie.

– To nie są systemy typ „plug and play”, nie można tak po prostu ustawić ich na polu bitwy i używać – dodał. Zapewnił zarazem, że dla USA obrona powietrzna Ukrainy jest najwyższym priorytetem.

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot. Ma to związek ze zdarzeniem z Przewodowa, gdzie pocisk rozbił się w Polsce, zabijając dwie osoby.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Niemcy poinformowały w piątek, że omawiają z sojusznikami wniosek Polski o wysłanie na Ukrainę niemieckich jednostek obrony powietrznej Patriot, po tym jak szef NATO, Jens Stoltenberg zasugerował, że sojusz może nie sprzeciwiać się takiemu posunięciu.Stoltenberg powiedział, że to do Niemiec należy decyzja, czy chcą dostarczyć Ukrainie systemy obrony przeciwrakietowej Patriot.

Przeczytaj: Kaczyński: Nie ma gwarancji, że Niemcy zdecydują się by strzelać do rosyjskich rakiet

Zobacz też: Ambasador Niemiec: polska odpowiedź ws. systemów Patriot jest trudna do zrozumienia

Jak pisaliśmy wcześniej, minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht, oświadczyła, że niemieckie systemy Patriot, które miałyby trafić do Polski, nie mogą zostać rozmieszczone na Ukrainie. Wcześniej taką koncepcję przedstawił w wywiadzie prezes PiS, Jarosław Kaczyński, a szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do Niemiec. Zdaniem części komentatorów i mediów, m.in. „Rzeczpospolitej”, to właśnie słowa szefa PiS miały skłonić Błaszczaka do działania na rzecz tego, by niemieckie systemy Patriot trafiły na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczano, że żaden z nich nie konsultował tego z prezydentem Andrzejem Dudą.

Czytaj również: Doradca Zełenskiego: Czekamy na decyzję Niemiec ws. Patriotów

defense.gov / CNN / Kresy.pl