Pandemia (Kresowy Przegląd Tygodnia #48)

Pandemia

W II turze Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO przeprowadzonej w dniach 27 lipca – 10 września, oszacowano że 74,8% mieszkańców Polski w wieku 20 lat lub starszych posiadało przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Odsetek pozytywnych wyników badania przeciwciał zależał od stanu zaszczepienia przeciwko COVID-19: obecność przeciwciał (wynik pozytywny) stwierdzono u 97,4% (w I turze – 99%) osób, które deklarowały pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19 i u 41,7% (w I turze – 35,9%) osób, które deklarowały w wywiadzie, że nie zostały zaszczepione.

Taki odsetek uodpornionej populacji często wskazywany był jako graniczny dla osiągnięcia „odporności stadnej” i opanowania rozprzestrzeniania się wirusa. „Obecna fala to taki sprawdzian, choćby w zakresie skuteczności szczepień i narzędzi kontroli. Jeśli będziemy widzieli, że dolegliwość zachorowań jest coraz mniejsza, to będzie proces sprowadzania pandemii do statusu standardowej grypy” – stwierdził na początku października Adam Niedzielski w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

W opinii Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych WHO, niektóre obostrzenia dla podróżnych powinny zostać zniesione lub złagodzone. Dotyczy to m.in. obowiązku badań czy kwarantanny. Komitet zaproponował też odejście od restrykcyjnego podejścia do certyfikatów covidowych. Według tej opinii, podczas podróży międzynarodowych nie powinno być wymagane poświadczenie dokumentujące zaszczepienie się przeciw COVID-19. Oświadczenie tej organizacji dotyczące formalności związanych z podróżowaniem wynika z faktu nierównego dostępu różnych regionów świata do szczepionek chroniących przed zakażeniem Sars-Cov-2. „Pomimo zwiększonego stosowania szczepionek i środków terapeutycznych w walce z COVID-19 pandemia jest daleka od zakończenia” – twierdzi organizacja.

Od północy z niedzieli na poniedziałek obowiązują nowe, zaostrzone zasady wjazdu do Czech z Polski, Cypru i Holandii dla osób, które nie są zaszczepione przeciw Covid-19. Wspomniane państwa są traktowane jako kraje o wysokim stopniu ryzyka epidemicznego. Osoby nieposiadające certyfikatu szczepienia lub te, które nie chorowały na Covid-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do Czech, najwcześniej w piątym i najpóźniej w 14. dniu po przyjeździe do Czech muszą wykonać test PCR.

Rząd Węgier pozwoli pracodawcom wymagać, aby ich pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Ukraińska policja prowadzi już około 800 dochodzeń w sprawie posługiwania się sfałszowanym świadectwem szczepienia przeciw COVID-19. Wśród osób, które złapano z taką fałszywką, znalazła się była deputowana ukraińskiego parlamentu Nadia Sawczenko.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Polska prowadzi rozmowy z Litwą w sprawie zabezpieczenia pacjentów covidowych z tego kraju. Szef polskiego resortu zdrowia przypomniał, że Polska udziela już takiej pomocy Rumunii, na jej prośbę. Niedzielski ujawnił, że były już dwa transporty chorych z Rumunii, każdy po trzech pacjentów. Trafili oni do Łodzi. W Rumunii wedle nowych wytycznych osoby niezaszczepione nie mogą opuszczać domów nocą.

Rząd Austrii przedstawił 5-stopniowy plan obostrzeń. Ostatnia, 5 faza, przy 30% zajętości łóżek intensywnej terapii (tj. 600 łóżek), będzie oznaczać „lockdown dla niezaszczepionych”: zakaz wyjścia z domu bez certyfikatu zaszczepienia/ozdrowienia. Możliwe będzie jedynie wyjście do pracy i na zakupy.

W Niemczech nie milknie sprawa wywołana przez piłkarza Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Joshuę Kimmicha, który wyznał, że nie zaszczepił się przeciw COVID-19 z powodu braku długoterminowych badań szczepionki. W środę głos w tej sprawie zabrał minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer wzywając piłkarza do zaszczepienia się.

Paszport sanitarny nie będzie wymagany we Francji na wiecach wyborczych organizowanych w ramach kampanii prezydenckiej. O sprawie poinformował kierujący wyborami minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin.

