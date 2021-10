Szef MSW Niemiec wezwał gwiazdora Bayernu do zaszczepienia się

W Niemczech nie milknie sprawa wywołana przez piłkarza Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Joshuę Kimmicha, który wyznał, że nie zaszczepił się przeciw COVID-19 z powodu braku długoterminowych badań szczepionki. W środę głos w tej sprawie zabrał minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer wzywając piłkarza do zaszczepienia się.

26-letni pomocnik Bayernu i reprezentacji Niemiec Joshua Kimmich powiedział w sobotę w telewizji Sky, że nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Piłkarz twierdził, że ma wobec szczepionki na koronawirusa „kilka zastrzeżeń”, w tym dotyczących braku długoterminowych badań. Kimmich nie wykluczył, że w przyszłości zaszczepi się.

Wyznanie Kimmicha stało się sprawą polityczną, gdy zaczęli komentować je politycy różnych opcji politycznych. W poniedziałek rzecznik rządu federalnego Steffen Seibert w imieniu całego gabinetu wyraził nadzieję, że piłkarz zaszczepi się.

Seibert mówił, że rząd ma nadzieję, że Kimmich zdecyduje się na szczepienie po zapoznaniu się z „jasnymi i przekonującymi odpowiedziami” ekspertów w sprawie działania szczepionek i możliwych konsekwencji szczepień. Zdaniem Seiberta piłkarz jako wzór do naśladowania mógłby wpłynąć na kampanię szczepień szczepiąc się.

Tego samego dnia postawę Kimmicha poparła przewodnicząca frakcji parlamentarnej AfD Alice Weidel. Jej zdaniem decyzja o szczepieniu jest prywatną sprawą piłkarza i powinna zostać uszanowana. Weidel skrytykowała „nieustanne” zmuszanie pomocnika Bayernu do tłumaczenia swojej decyzji.

W środę do chóru wzywającego Joshuę Kimmicha do zaszczepienia się dołączył minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer. Za pośrednictwem Bild-TV zwrócił się do piłkarza: „Pomyśl o tym jeszcze raz i zaszczep się!”. Seehofer podkreślał, że Kimmich jest wzorem do naśladowania. „Jeśli się zaszczepisz, inni ludzie powiedzą: ja też to zrobię” – mówił Seehofer.

Kresy.pl / dpa / sport.tvp.pl