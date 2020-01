Od 2015 roku liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w Polsce spadła o połowę

Liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w Polsce spadła od 2015 roku dwukrotnie wedle GUS-u. Danymi podzielił się na swoim twitterze działacz AGROunii Mateusz Kacperkiewicz. W związku z postem, który został udostępniony m.in. przez Krzysztofa Bosaka, wywiązała się żywa dyskusja.

W roku 2002 roku w Polsce liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną wynosiła 760 tysięcy, 8 lat później już o połowę mniej. W roku 2019 w Polsce takich gospodarstw było już… 124 tysiące. Pod koniec roku 2018 informowaliśmy, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowano ponad jedną czwartą (prawie 28%) wszystkich polskich gospodarstw hodujących świnie (w linkowanym artykule Tomasz Kwaśnicki dokładnie opisuje proces niszczenia polskiej hodowli, m.in. poprzez walkę z rozdmuchanym zagrożeniem ze strony ASF-u – afrykańskiego pomoru świń). Od tamtego czasu ich liczba zmniejszyła się o kolejne 50 tysięcy.

Liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w Polsce 🇵🇱 wg. GUS

Wyniki podane w tysiącach.

2002 – 760,6

2010 – 400

2012 – 360

2013 – 278

2015 – 245

2018 – 177

2019 – 124🐷

Jednym słowem – tragedia😱

Nasz kraj z europejskiego giganta zmienia się w ogromnego importera żywca. pic.twitter.com/bMpbx6Q2VC — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) January 8, 2020

Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie licząc się z danymi stwierdził, że największy spadek miał miejsce „za rządów PSL z SLD i PSL z PO". Odpowiedź młodego rolnika była krótka:

Od momentu przejęcia władzy przez Pana ugrupowanie liczba stad zmniejszyła się o 50%‼️‼️ Wystarczyło na to 4 lata! — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) January 10, 2020

Ze strony komentujących pojawiły się także zarzuty o manipulację przez niepodawanie ilości trzody chlewnej, a gospodarstw. Zostały one szybko obalone – liczba trzody chlewnej spadła od 2002 roku o ponad 8 milionów sztuk. Spadek w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 8,9%, czyli ok. miliona sztuk.

Dane ilości stad są przerażające i właśnie to chciałem przekazać osobom niezwiązanymi z rolnictwem. Jeśli chce pan wiedzieć jak wyglada sprawa z ilością 🐷 w Polsce to odpowiadam.

2002 – prawie 19mln

2019 – 📉 10,78mln — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) January 9, 2020

W czerwcu 2019 pogłowie trzody chlewnej liczyło 10,78mln sztuk 📉 spadek o 8,9% w porównaniu do roku poprzedniego(ok. milion sztuk) a samych loch mamy mniej o 13,3% — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) January 8, 2020



Niektórzy użytkownicy Twittera sugerowali, żeby przestać jeść i hodować mięso. Bądźmy potęga produkcji zbóż, soi i innych roślinnych źródeł pożywienia. Jest na to popyt. Kacperkiewicz odpowiedział: Nic bardziej mylnego. Jeśli nie będziemy mieć hodowli trzody to nie będzie zbytu na nasze zboże i się nim ugotujemy. Zachód szczerze jest średnio zainteresowany naszymi produktami a Ukraina ciągnie do nas kontyngenty szczególnie pszenicy i kukurydzy – nawet z gmo i psuje rynek.

Nic bardziej mylnego. Jeśli nie będziemy mieć hodowli trzody to nie będzie zbytu na nasze zboże i się nim ugotujemy. Zachód szczerze jest średnio zainteresowany naszymi produktami a Ukraina ciągnie do nas kontyngenty szczególnie pszenicy i kukurydzy – nawet z gmo i psuje rynek.🤷‍♂️ — Mateusz Kacperkiewicz (@MateuszKacperk2) January 10, 2020

Proces likwidacji gospodarstw rodzinnych przyspieszył skokowo (niemal dwukrotnie) dopiero od momentu, w którym rząd przystąpił do zintensyfikowanej walki z afrykańskim pomorem świń w 2017 r., a nie od momentu pojawienia się tej choroby w Polsce (w lutym 2014 r.). Z danych publikowanych w 2018 roku przez rządowe agencje wynika, że dla ratowania niewielkiego odsetka świńskiego pogłowia, rząd zdecydował się na likwidację kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw i prewencyjne wybicie ok 100000 – 180000 zdrowych zwierząt. ASF w ciągu 4 lat zaatakował w zaledwie 213 gospodarstwach na terenie Polski. W tym samym czasie w taki lub inny sposób z produkcji wieprzowiny zrezygnowało 75 tys. gospodarstw.



Ponadto, mimo „szalejącego” ASF, eksport polskiej wieprzowiny rośnie, a miliardowe wpływy trafiają w większości, do kieszeni zagranicznych właścicieli największych polskich zakładów, takich jak chiński WH Group/Smithfield Foods (właściciel m.in. firm Agri Plus i Animex) czy duński Danish Crown (właściciel m.in. Sokołowa) — a więc dokładnie do tych samych firm, które są największymi importerami żywności do Polski.

Kresy.pl/Twitter