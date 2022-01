„Obronić Europę”. Morawiecki, Orban, Le Pen i Tomaszewski na szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie

Wywiad ze Schroederem ukazał się w podkaście Die Agenda. "Bo to, co do mnie dochodzi, w tym oskarżenia pod adresem Niemiec z powodu rozsądnej odmowy dostaw broni, to jest szczyt wszystkiego" - stwierdził Schroeder, cytowany w piątek przez portal Deutsche Welle. Zarzucił też minister spraw zagranicznych Niemiec Annalenie Baerbock z partii Zielonych „małą prowokację” wobec Rosji, ponieważ przed swoją inauguracyjną wizytą w Moskwie odwiedziła Ukrainę. Skrytykował Ukrainę. "Mam wielką nadzieję, że w końcu naprawdę skończy się to wywijanie szablą na Ukrainie" - powiedział.

„Byłem zdziwiony, że ktoś odwiedza Rosję, a wcześniej jest w Kijowie. No cóż, myślę, że Rosjanie to zaakceptowali” - powiedział były kanclerz. „I mam nadzieję, że ten model nie powtórzy się w przypadku wizyty w Chinach – skądkolwiek ta podróż by nie prowadziła” - dodał.