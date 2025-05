Nowy papież jest z USA. Płyną gratulacje, Trump czeka na spotkanie

Wybór kardynała Roberta Francisa Prevosta na papieża Leona XIV wywołał entuzjastyczne reakcje na całym świecie.

Szczególne poruszenie wywołał fakt, że to pierwszy w historii papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie media nie kryją dumy, a prezydent USA Donald Trump jako jeden z pierwszych złożył gratulacje nowemu Ojcu Świętemu. „Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został ogłoszony papieżem. To dla mnie wielki zaszczyt, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakież to ekscytujące i jakiż wielki zaszczyt dla naszego kraju. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment” – napisał w mediach społecznościowych.

Gratulacje nadeszły również z innych krajów. Prezydent Andrzej Duda wyraził wzruszenie i nadzieję, mówiąc o duchowej jedności Polski z Kościołem. Zapewnił o gotowości dalszej współpracy w imię wspólnych wartości i pokoju. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zaznaczył, że wybór Leona XIV to moment historyczny dla Kościoła katolickiego. Gratulacje połączył symbolicznie z obchodami 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Nowy papież urodził się w Chicago, ale przez wiele lat działał duszpastersko w Chiclayo w Peru, dlatego jego wybór spotkał się z żywą reakcją w Ameryce Południowej. „Święty Lud Boży, który pielgrzymuje w Chiclayo, wita i gratuluje nowo wybranemu Papieżowi, Jego Świątobliwości Robertowi Francisowi Prevostowi, augustianinowi, wybranemu na Następcę św. Piotra” – głosi komunikat biskupa peruwiańskiej diecezji Chiclayo Edinsona Edgaro Farfana Cordovy.

Leon XIV to zakonnik augustiański – po Franciszku kolejny papież wywodzący się z zakonu. Jego współbracia z Zakonu św. Augustyna podkreślili jego przesłanie pokoju: „Nowy augustiański papież dla Kościoła. Módlmy się o pokorny i wolny od zbrojeń pokój”.

Podczas pierwszego wystąpienia papież przemówił po włosku i hiszpańsku, symbolicznie akcentując swoje więzi z Kościołem w Ameryce Łacińskiej.

Kresy.pl / Vatican News