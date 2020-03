Nowy Jork przekłada prawybory ze względu na koronawirusa

Jak informuje Agencja Prasowa Reuters, Gubernator Stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przełożył prawybory prezydenckie w Nowym Jorku. Nie chce żeby ludzie narażali się na zarażenie koronawirusem.

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował w sobotę o przełożeniu prawyborów prezydenckich w Nowym Jorku z 28 kwietnia na 23 czerwca – pisze Reuters. Jest to spowodowane rosnącą ilością zarażeń koronawirusem w jego stanie. Jest to najbardziej poważna sytacja w całej Ameryce, liczba potwierdzonych przypadków to 52318 osób w tym 728 ofiar śmiertelnych.

„Od pierwszego dnia pozostajemy w tyle za wirusem. Czekamy na to co zrobi” – przekazywał na konferencji prasowej. „Nie wygrywa się defensywą, wygrywa się atakując”. Gubernator stwierdził, że pora zmierzyć się z pandemią.

Cuomo przekazał również, że poprosił apteki o dostarczanie potrzebnych leków bez pobierania opłat od zarażonych. Prezydenta Donald Trump miał zatwierdzić plan konstrukcji czterech kolejnych szpitali polowych w mieście Nowy Jork, dałoby to dodatkowe 4000 łóżek dla pacjentów.

Jak informowaliśmy, Donald Trump, poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze, że rozważa objęcie kwarantanną trzech stanów. Decyzję ma podjąć „wkrótce”.

Trump poinformował o planach objęcia kwarantanną stanów Nowy York, New Jersey i Connecticut, które stanowią epicentra rozwoju koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.

Liczba zarażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych, oraz zmarłych z powodu wywoływanego przez SARS-CoV-2 choroby COVID-19, szybko rośnie. Liczba zgonów w niedzielę rano wnosiła 2211 ludzi, zakażonych jest 124 665 osób. Tym samym, USA są dziś krajem z największą na świecie liczbą zarażonych.

W związku z szerzącą się pandemią, w USA zamknięto już tysiące firm, a ponad połowie ludności tego kraju nakazano pozostanie w domach. Zagrożone są też miliony miejsc pracy.

CZYTAJ TAKŻE: USA: Trump podpisał historyczny pakiet pomocowy wart ponad 2 biliony dolarów

Światowa Organizacja Zdrowia obawia się, że Stany Zjednoczone, liczące prawie 330 milionów mieszkańców, mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii. Obecnie większość zgonów rejestrowana jest w stanie Nowy Jork.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek przyjętą wcześniej przez Izbę Reprezentantów ustawę, uruchamiając tym samym największy pakiet stymulacyjny w historii Ameryki, wart 2,2 biliona dolarów. Zawiera on m.in. jednorazowe świadczenia dla wielu Amerykanów, zwiększenie pomocy dla bezrobotnych, pomoc dla małego biznesu, a także potężny fundusz pożyczkowy dla firm. Wszystko to w czasie, gdy bezrobocie w USA rośnie w rekordowym tempie, co jest konsekwencją zamykania się firm, w związku z wytycznymi dotyczącymi dystansowania społecznego. Zaznaczmy, że jak poinformował ostatnio Departament Pracy USA, liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ubiegłym tygodniu o 3 mln osób – do 3,283 mln. To największy przyrost osób bez pracy w historii Stanów Zjednoczonych.

Kresy.pl/Reuters