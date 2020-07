Nowe rosyjskie śmigłowce Mi-8AMTSh-VA weszły w w fazę testów w locie

Nowy śmigłowiec Mil Mi-8AMTSh-VN dla Sił Operacji Specjalnych wszedł do testów w locie, poinformował w środę dyrektor generalny Russian Helicopters (część państwowego koncernu Rostec) Andriej Boginski – przekazała w środę agencja prasowa Tass.

Jak poinformowała w środę rosyjska agencja prasowa Tass, Andriej Boginski dyrektor generalny Russian Helicopters poinformował, że śmigłowce Mi-8AMTSh-VN dla rosyjskich Sił Operacji Specjalnych weszły w fazę testów w locie.

„Budowa śmigłowców [Mi-8AMTSh-VN] postępuje wraz z pracami badawczo-rozwojowymi. Krajowe centrum budowy śmigłowców rozpoczęło już loty” – zapewnił dyrektor generalny.

Dyrektor przemysłowy Rostec Anatolij Sierdiukow poinformował, że śmigłowiec Mi-8AMTSh-VN został technicznie zaprojektowany z uwzględnieniem doświadczeń bojowych związanych z użytkowaniem śmigłowców we współczesnych konfliktach zbrojnych.

„Silniki o zwiększonej mocy, nowy system wirników, rozbudowany zestaw uzbrojenia, wzmocniona ochrona i inne cechy zmodernizowanego śmigłowca zwiększają jego możliwości bojowe i pozwalają na wykorzystanie go do operacji specjalnych w najbardziej niesprzyjających warunkach. Pierwszy etap prób ma się zakończyć w listopadzie. Docelowo do lotów dołączą dwa kolejne śmigłowce tego typu – zapewnił.

Ministerstwo Obrony Rosji podpisało kontrakt z producentem śmigłowców Russian Helicopters na międzynarodowych pokazach uzbrojenia Army-2019 na dostawę dziesięciu najnowszych śmigłowców specjalnego przeznaczenia Mi-8AMTSh-VN. Śmigłowce bojowe mają zostać dostarczone w latach 2020-2021.

Nowy śmigłowiec został opracowany w specjalnej modyfikacji z uwzględnieniem doświadczeń z działań bojowych w Syrii. Główną cechą charakterystyczną śmigłowca Mi-8AMTSh-VN jest zamontowanie dwóch bocznych karabinów maszynowych kal.12,7 mm strzelających do przodu. Śmigłowiec jest wyposażony w nowy sprzęt do sterowania lotem i nawigacją, stabilizowany żyroskopowo system optoelektroniczny,emiter podczerwieni, dwupasmowe oświetlenie oraz przystosowany do noktowizora.

Aby zwiększyć swoją przeżywalność bojową, Mi-8AMTSh-VN jest wyposażony w cyfrowy system autopilota i zestaw pomocy obronnych, który automatycznie wykrywa wystrzeliwanie pocisków skierowanych przeciwko helikopterowi, blokuje naprowadzające głowice i emituje flary cieplne.

Kabina załogi i główne systemy helikoptera są chronione przez nowy pancerz wykonany ze stopu tytanu. Podłoga przedziału ładunkowego i boki helikoptera są osłonięte aż do okien zdejmowanym lekkim pancerzem z kevlaru, który chroni załogę.

