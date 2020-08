Niemcy: Minister pracy rozważa możliwość skrócenia czasu pracy. Powód – chęć ograniczenia bezrobocia

W Niemczech rozważane jest wprowadzenie skróconego czasu pracy w celu ograniczenia bezrobocia.

Niemiecki minister pracy Hubertus Heil uznał, że możliwe jest wprowadzenie skróconego czasu pracy w celu ograniczenia bezrobocia – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zadeklarował to w opublikowanym w środę wywiadzie dla niemieckich dzienników regionalnych koncernu prasowego Funke.

W Niemczech trwa od pewnego czasu dyskusja nad skróceniem tygodnia roboczego do czterech dni. Miałoby to pomóc w przezwyciężeniu społecznych skutków kryzysu, do którego doszło z powodu pandemii koronawirusa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Zredukowany czas pracy przy częściowym wyrównaniu płacowym mógłby być odpowiednim środkiem, gdyby partnerzy społeczni się na to zgodzili. Potrzeba nam dobrych i pragmatycznych pomysłów, by wspólnie przetrwać kryzys” – oświadczył Heil.

Branżowy związek zawodowy IG Metall zaproponował, w celu ratowania miejsc pracy w przemyśle metalowym i elektromaszynowym, wprowadzenie tam czterodniowego tygodnia roboczego.

Zdaniem lidera IG Metall Joerga Hofmanna „byłaby to odpowiedź na strukturalne przekształcenia w branżach takich jak przemysł samochodowy. W ten sposób dałoby się utrzymać stanowiska pracy zamiast je likwidować”. Zwrócił uwagę, że konieczne byłoby także „jakieś wyrównanie płacowe dla zatrudnionych, by mogli to zaakceptować”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Niemcy gromadzą złoto. Wzrost popytu o ponad 100 proc.

Agencja DPA podkreśla, że omawiana propozycja budzi kontrowersje. W opinii szefa Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) Marcela Fratzschera pomysł byłby możliwy do realizacji jedynie w przypadku rezygnacji z pełnego wyrównania płac. Z kolei Rada Gospodarcza rządzącej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) jest przeciwna wprowadzeniu skróconego tygodniowego wymiaru czasu pracy przy ograniczonym wyrównaniem płacowym w branżach, które są objęte restrukturyzacją.

„Skrócenie czasu pracy z częściowym wyrównaniem płacowym będzie nadal napędzać wzrost kosztów pracy” – powiedział w rozmowie z dziennikiem „Passauer Neue Presse” Wolfgang Steiger, sekretarz generalny rady.

Zobacz także: Niemcy: setki osób protestowało w Stuttgarcie przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa

pap / wnp.pl / Kresy.pl