Niemcy dostarczą na Ukrainę 14 lądowych bezzałogowców THeMIS

Lądowe bezzałogowce THeMIS w wersji przeznaczonej do ewakuacji rannych mają trafić na Ukrainę jeszcze w tym roku.

We wtorek Milrem Robotics poinformował o podpisaniu z niemiecką firmą zbrojeniową Krauss-Maffei Wegmann (KMW) kontraktu na dostarczenie na Ukrainę 14 bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV) THeMIS.

Według oficjalnego komunikatu, pojazdy trafią na Ukrainę w dwóch wersjach. Pierwsza, w konfiguracji CASEVAC, przeznaczonej do ewakuacji rannych z pola walki, ma trafić do odbiorcy jeszcze w tym roku. Chodzi tu o siedem sztuk. Taka sama liczba pojazdów w wersji przeznaczonej do oczyszczania tras ma zostać dostarczona w drugim kwartale przyszłego roku. Specjalne ładunki dostarczy francuski producent, firma CNIM Systèmes Industriels.

Poinformowano też, że cała inicjatywa zostanie opłacona przez niemieckie ministerstwo obrony.

Przypomniano również, że wcześniej w tym roku Milrem Robotics przekazało jeden lądowy dron THeMIS w wersji CASEVAC ukraińskiej organizacji charytatywnej.

„Wysłanie THEMIS UGV na Ukrainę oznacza, że siły ukraińskie mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich żołnierzy i pozwolić, by to lądowe bezzałogowce zajęły się zadaniami, które narażają ludzi na bezpośrednie zagrożenie” – powiedział szef Milrem Robotics, Kuldar Väärsi. Dodał, że to jest właśnie ostateczny cel lądowych robotów.

„Jesteśmy zdeterminowani, by wesprzeć Ukrainę sprzętem ochronnym i ratującym życie. Szybka dostawa 14 bezzałogowych pojazdów lądowych THeMIS to dowód na to, że KMW i Milrem to partnerzy, na których można polegać” – oświadczył szef KMW, Ralf Ketzel.

THeMIS to zasadniczo wielozadaniowa lądowa platforma bezzałogowa z otwartą architekturą, umożliwiającą szybką konfigurację od środka transportu do uzbrojonego pojazdu. Sterowanie odbywa się zdalnie, za pomocą panelu. Dzięki opcji zaprogramowania trasy, pojazd może sam poruszać się między określonymi punktami. Według producenta, prędkość maksymalna wynosi 25 km/godz.

W wersji bojowej, bezzałogowe pojazdy THeMIS zapewniają bezpośrednie wsparcie ogniowe sił. Dzięki zintegrowanemu, samostabilizującemu się, zdalnie sterowanemu systemowi uzbrojenia zapewniają wysoką precyzję w dzień i w nocy, zwiększając ochronę sił i przeżywalność. Bezzałogowe pojazdy bojowe THeMIS Combat mogą być wyposażone w lekkie lub ciężkie karabiny maszynowe, granatniki kalibru 40 mm oraz przeciwpancerne systemy rakietowe.

THeMIS UGV został już nabyty przez 12 krajów, w tym kilku członków NATO. Oprócz dostarczenia pojazdu bezzałogowego, Milrem Robotics we współpracy z użytkownikami końcowymi angażuje się w kilka projektów integracji systemów.

Kresy.pl / milremrobotics.com / mil.in.ua