Nielegalni imigranci z rosyjskimi wizami próbowali dostać się do Polski

Podczas sobotniej konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski skrytykował Węgry. "Wydaje mi się, że na Węgrzech panuje polityczne uwikłanie elit politycznych. To bardzo dziwna sytuacja, że kraj NATO może być za Rosją, a przeciwko Sojuszowi. Uważam to zachowanie za niewłaściwe, ale wyrażam swoją subiektywną opinię - oświadczył w sobotę Zełenski. Dodał, że "'Sojusznik' to nie tylko słowo, ale również działania". "To związek państw, które mają ten sam pogląd na bezpieczeństwo. (...) Jeśli wszyscy sojusznicy mówią, że dla Rosji jesteśmy wrogiem, to jeden kraj nie może nagle powiedzieć, że dla Rosji jest sojusznikiem" - powiedział.

Do słów ukraińskiego prezydenta odniósł się w niedzielę szef MSZ Węgier Péter Szijjártó. „Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zachowanie Węgier jako członka NATO jest niewłaściwe. Cóż: po pierwsze, na szczęście on o tym nie decyduje. Po drugie, naród węgierski zapłacił już za tę wojnę niezwykle wysoką cenę. Po trzecie, wielu Węgrów – członków zakarpackiej społeczności węgierskiej – zginęło już w tej wojnie” - napisał na Facebooku.