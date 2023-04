Straż Graniczna zatrzymała dwóch przemytników imigrantów

Pierwszego kwietnia do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 97 osób. 39 osób podeszło pod barierę ale zawróciło na Białoruś na widok polskich służb.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w sobotę do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 97 osób. 39 osób podeszło pod barierę ale zawróciło na Białoruś na widok polskich służb.

Członkowie SG zatrzymali dodatkowo dwóch przemytników imigrantów: obywatela Gruzji, który przemycał mieszkańców Afganistanu i Pakistanu, a także obywatela Moławii, który przemycał obywateli Jemenu.

Przypomnijmy, funkcjonariusze Straży Granicznej, we współpracy z agencją „Frontex”, zorganizowali operację powrotową – lot czarterowy dla 42 cudzoziemców do Gruzji, Uzbekistanu oraz Tadżykistanu. Eskorta była złożona z 91 funkcjonariuszy różnych służb – w tym 74 funkcjonariuszy polskiej SG. Dodatkowo wylot, w tym odprawę graniczną, zabezpieczało 30 funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi.

W operacje powrotową byli zaangażowani również funkcjonariusze Straży Granicznej Republiki Litewskiej w związku z deportacją z ich kraju 2 obywateli Uzbekistanu oraz funkcjonariusze z Republiki Łotwy – deportacja 1 obywatela Gruzji.

Wyczarterowany samolot wyleciał z lotniska w Łodzi we wtorek, 28 marca. Celem operacji powrotowej było przekazanie (deportacja) obywateli Gruzji, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu do krajów ich pochodzenia. To cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie i otrzymali decyzję administracyjną zobowiązującą ich do powrotu.

W poniedziałek służby patrolujące granicę polsko-białoruską zostały obrzucane przedmiotami przez imigrantów znajdujących się na Białorusi.

„Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że granica Polski jest ochraniana. Rzucali kamieniami i gałęziami. W strefie przy granicy znaleźli się za zgodą służb białoruskich” – czytamy w komunikacie.

Kresy.pl