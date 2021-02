Most w Bydgoszczy trzeba było zamknąć po siedmiu latach

Most Uniwersytecki w Bydgoszczy musiał zostać zamknięty dla ruchu. W instalacji wykryto bowiem deformacje elementów konstrukcyjnych grożące jego zawaleniem.

Do wniosków takich doprowadziła kontrola przeprowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zeszłym roku. Wykazała ona odkształcenie elementów łączących stalowe liny utrzymujące most z jego powierzchnią, podała w sobotę telewizja TVN24. Deformacje były tak znaczące, że groziły zawaleniem mostu. Z tego powodu most został właśnie zamknięty.

TVN24 podkreśla, że Most Uniwersytecki w Bydgoszczy służył samochodom zaledwie siedem lat. Został oddany do użytku 12 grudnia 2013 roku. Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do dwóch pylonów o wysokości 70 m za pomocą 16 lin, z których najdłuższe mają 160 metrów. Same pylony mają nietypową konstrukcję.

„ZDMiKP podał, że ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.” – zacytował portal telewizji – „zaproponowane przez projektanta rozwiązania inżynierskie nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prace rekonstrukcyjne będą wymagały pracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej oraz podparcia samego mostu. Zamknięto nie tylko przejazd po jego powierzchni, ale także teren pod nim.

Czytaj także: Putin otworzył kolejową część Mostu Krymskiego [+VIDEO]

tvn24.pl/kresy.pl