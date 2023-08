Mołdawianin zatrzymany za przemyt nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali na Opolszczyźnie osobę, która przewoziła w busie 25 nielegalnych migrantów.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu informację o 25 cudzoziemcach ujawnionych w przestrzeni ładunkowej samochodu typu bus otrzymali od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu. Do zdarzenia doszło w rejonie m. Gogolin (pow. krapkowicki). Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP.

Kierowca pojazdu to obywatel Mołdawii, który próbował przewieźć nielegalnych migrantów ze Słowacji do Niemiec. Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów oraz funkcjonariuszy KAS przewiezieni do Placówki Straży Granicznej, gdzie obecnie prowadzone są z nimi dalsze czynności.

Zgodnie z art. 264 § 3 Kodeksu Karnego, organizowanie innym osobom nielegalnego przekroczenia granicy jest to czyn, za który grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wcześniej, Straż Graniczny zatrzymała kolejnego Gruzina, który brał udział w przemycie nielegalnych imigrantów. Trafił do aresztu.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „5 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu otrzymali informację od dyżurnego z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu o 19 obcokrajowcach ujawnionych w przestrzeni ładunkowej samochodu typu bus. Cudzoziemcy zostali ujawnieni w rejonie miejscowości Olszowa (woj. opolskie), przy węźle autostrady A4” – czytamy.

Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy (wśród których byli sami mężczyźni w wieku od 18 do 32 lat) nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w naszym kraju. „Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Pojazdem kierował 22-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna próbował przewieźć nielegalnych migrantów do innych krajów Europy Zachodniej. Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów oraz funkcjonariuszy KAS przewiezieni do Placówki Straży Granicznej, gdzie prowadzono z nimi dalsze czynności” – czytamy.

Jak wskazano, kierowca usłyszał zarzut udzielenia pomocy w zorganizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy (art. 18 § 3 w związku z art. 264 § 3 Kodeksu karnego). Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Gruzin nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

„Syryjczycy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu (art. 264 § 2 Kodeksu Karnego). Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, a następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, tj. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Następnie pouczono ich o obowiązku niezwłocznego wyjazdu do państwa w którym posiadają tytuł pobytowy” – informuje Straż Graniczna.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Kresy.pl