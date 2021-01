Media: turecko-ukraiński moduł bojowy Serdar z ukraińskimi ppk dla Kataru [+VIDEO]

Turecki Aselsan zdobył kontrakt wart ponad 38 mln dol. na dostawę modułów bojowych Serdar dla klienta zagranicznego, najpewniej dla Kataru. Moduły te uzbrojone są w ukraińskie, kierowane rakiety przeciwpancerne.

W czwartek turecki koncern zbrojeniowy Aselsan oficjalnie poinformował, że podpisał z klientem zagranicznym kontrakt wart ponad 38,2 mln dolarów na dostarczenie modułowego, rakietowego systemu przeciwpancernego Serdar i systemu wykrywania źródła wystrzałów Seda.

Według serwisu defenseworld.net, zamawiającym jest najprawdopodobniej Katar. W sierpniu ub. roku kraj ten złożył zamówienie na dodatkowe pojazdy opancerzone, budowane przez Barzan Holdings. Ten z kolei zawarł umowę z Nurol Makina, spółką zależną Nurol Holdings. Również media ukraińskie, w tym serwis „Defense Express” twierdzą, że to Katar jest owym klientem zagranicznym.

Katar już wcześniej kupił 100 tureckich opancerzonych pojazdów rozpoznawczych NMS (Yörük) 4×4 oraz 400 pojazdów MRAP Ejder Yalçın 4×4. Systemy produkowane przez Aselsan mogą być na nich instalowane. Pierwsza partia pojazdów ma trafić do Kataru w tym roku, co miałoby zbiegać się z oczekiwanym czasem dostaw systemów bojowych od Aselsan. Druga partia wozów ma trafić do katarskiej armii w 2022 roku.

Przypomnijmy, że Serdar to ukraińsko-turecki moduł bojowy, którego próby zakończono w 2019 roku. Został on stworzony na zamówienie innego kraju, Kataru, jako efekt współpracy tureckiego Aselsan i ukraińskiego, państwowego biura konstrukcyjnego Łucz. Wykorzystuje on ukraińskie rakiety kierowane. W 2018 roku moduł Serdar, zainstalowany na wozach Ejder, zaprezentowano publicznie podczas parady wojskowej. Wcześniej przeprowadzono próby nowego modułu bojowego z kanałami naprowadzania i rakietami systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych Skif. W lipcu 2020 roku ówczesny szef ukraińskiego Ukroboronpromu Aivaras Abromavicius zaznaczył, że moduł ten jest gotowy do produkcji seryjnej.

W 2019 roku Ukraina i Turcja porozumiały się w sprawie wspólnej produkcji ppk Skif na tureckim terytorium. Produkcja ma ruszyć pod egidą wspólnie utworzonego przez obie strony przedsiębiorstwa Black Sea Shield. Ukraina ma w nim 49 proc. udział, pozostała część jest w rękach Turków. Z uwagi na trwające wciąż formalności, póki co wszystkie rakiety kierowane dla modułu Serdar będą produkowane na Ukrainie.

defenseworld.net / defence-ua.com / Kresy.pl