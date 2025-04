Macron: w ciągu najbliższych 8-10 dni zwiększymy presję na Rosję

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek, że zachodni sojusznicy “zwiększą presję na Rosję” w ciągu najbliższych 10 dni i zaapelował do Waszyngtonu o zaostrzenie stanowiska wobec Moskwy.

Prezydent Francji udzieli wywiadu dla tygodnika “Paris Match”. “W ciągu najbliższych ośmiu, dziesięciu dni zwiększymy presję na Rosję” – oświadczył. Jak dodał, “następnych 15 dni będzie miało kluczowe znaczenie dla próby wprowadzenia zawieszenia broni na Ukrainie”.

Emmanuel Macron poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem w nocy ze środy na czwartek, by przekonać go do zaostrzenia kursu wobec przywódcy Rosji Władimira Putina.

Jak dodał, na sobotnim pogrzebie papieża Franciszka “ponownie powiedziałem mu [Trumpowi]: ‘Musimy być o wiele bardziej twardzi wobec Rosjan'”.

“Celem jest to, by Amerykanie mogli udać się do Kijowa dość szybko, abyśmy mogli ustanowić warunki rozejmu i byśmy dogłębnie pracowali nad środkami towarzyszącymi temu rozejmowi” – powiedział francuski prezydent.

Wyraził opinię, że “trzeba, abyśmy – razem z Amerykanami – byli gotowi do zaostrzenia tonu wobec Rosji, w celu uzyskania tego rozejmu”.

“Uważam, że dzięki temu spotkaniu w Watykanie udało nam się wywrzeć presję na Rosję. To był pożądany cel, ponieważ niesprawiedliwe było wywieranie presji wyłącznie na Ukrainę” – podsumował Macron.

barrons.com / Kresy.pl