Prezydent Andrzej Duda oficjalnie udzielił poparcia Nawrockiemu

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie poparł Karola Nawrockiego – „Nie może zwyciężyć cynizm i draństwo” – powiedział prezydent, wskazując na zagrożenia związane z możliwą wygraną Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej prezydent deklarował, że jako urzędująca głowa państwa nie poprzez żadnego kandydata.

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie poparł kandydaturę popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego. Decyzję ogłosił podczas konwencji wyborczej w łódzkiej Hali Expo. – „Zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej” – oświadczył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wyliczał liczne łamanie prawa przez rząd: siłowe przejęcie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej i pozbawienie PiS subwencji państwowej.

– „Kolejnych ludzi zamyka się do więzienia albo że chce się ich zamykać, iż zamyka się zwykłych urzędników, kobiety, że traktuje się je jak ludzi, którzy są związani z przestępczością zorganizowaną, zakuci w kajdanach na rękach i nogach! – podkreślił prezydent Andrzej Duda – „Potężna frekwencja i zdecydowane zwycięstwo. Tylko to może temu zapobiec. Dlatego tak ważne jest, żeby wszyscy do tych wyborów poszli. Dlatego musicie iść i mobilizować. Musi zwyciężyć uczciwa Polska. Nie może zwyciężyć cynizm i draństwo” – dodał.

Później w swoim przemówieniu prezydent podziękował obywatelom za swoją drugą kadencję.

– „Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem tutaj także po to, aby skorzystać z okazji toczącej się kampanii, aby wam wszystkim z całego serca podziękować. Za rok 2014, 2015, tamto wsparcie, niezwykłe – mówił prezydent.

– „Dziękuję za pierwsze 5 lat. Za wyrozumiałość w trudnych momentach, bo były, sam je przeżywałem. Co dla mnie najważniejsze, zrealizowałem program” – powiedział, dziękując byłej premier Beacie Szydło, Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi PiS i większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy.

Gdyby pierwsza tura wyborów odbywała się dzisiaj, kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskałby 31 proc. głosów, co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z początku kwietnia. Na Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS, zagłosowałoby 27 proc. respondentów, o 2 p.p. więcej niż w poprzednim sondażu.

Przewaga Rafała Trzaskowskiego nad jego głównym konkurentem zmniejszyła się z 8 p.p. w pierwszej dekadzie kwietnia do 4 p.p. obecnie.

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat Konfederacji WiN Sławomir Mentzen z poparciem 16 proc., co oznacza spadek o 1 p.p. względem wcześniejszego badania.

Wśród pozostałych kandydatów 4 proc. uzyskaliby Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Lewica, wzrost o 2 p.p.) oraz Adrian Zandberg (Razem, spadek o p.p.). Grzegorz Braun zanotował 2 proc. poparcia (spadek o p.p.), podobnie jak Krzysztof Stanowski (wzrost o 1 p.p.).

Po 1 proc. głosów zdobyli Marek Jakubiak (bez zmian), Artur Bartoszewicz (wzrost o 1 p.p.) oraz Joanna Senyszyn. Marek Woch uzyskał wynik poniżej 0,5 proc., natomiast Maciej Maciak nie został wskazany przez żadnego respondenta.

W badaniu 7 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych odnośnie do wyboru kandydata. Frekwencja w wyborach wyniosłaby 73 proc.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 92,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 7,5 proc.) w dniach 22-24 kwietnia 2025 r. na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski.

4 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów:

Sławomir Mentzen,

Grzegorz Braun,

Rafał Trzaskowski,

Artur Bartoszewicz,

Karol Nawrocki,

Adrian Zandberg,

Szymon Hołownia,

Marek Woch,

Maciej Maciak,

Joanna Senyszyn,

Magdalena Biejat,

Marek Jakubiak,

Krzysztof Stanowski.

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatur Dawida Jackiewicza i Wiesława Lewickiego uznając, że nie spełnili oni formalnych warunków wymaganych przepisami. W kolejnych dniach wykluczono także Pawła Tanajno i Romualda Starosieleca.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

