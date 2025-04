Macron chce “zdecydowanych działań” wobec Rosji

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w niedzielę o “zdecydowane działania”, jeśli Rosja nadal będzie “odmawiać zawarcia pokoju”.

Macron skomentował rosyjskie bombardowanie miasta Krzywy Róg, które miało miejsce w piątek. “W tym dniu żałoby narodowej na Ukrainie moje myśli są z dziećmi i wszystkimi cywilnymi ofiarami śmiertelnych ataków przeprowadzonych przez Rosję, takich jak w Krzywym Rogu 4 kwietnia” – napisał na platformie X.

“Potrzebne jest niezwłoczne zawieszenie broni i zdecydowane działania, jeśli Rosja nadal będzie próbowała grać na zwłokę i odmawiała pokoju” – dodał.

“Ukraina zaakceptowała propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą całościowego i bezwarunkowego zawieszenia broni na 30 dni” – oświadczył francuski prezydent. Jak dodał, Rosja zaś “kontynuuje wojnę ze wznowioną siłą, nie dbając o ofiary cywilne”.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.

Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025