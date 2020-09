Łukaszenko nakazał wycofanie wojsk z zachodnich granic

Prezydent Białorusi nakazał w niedzielę wycofanie wojsk z zachodniej granicy, bo „tanie to nie jest”. Łukaszenko podjął decyzję na spotkaniu z Radą Bezpieczeństwa Białorusi – informuje Biełta.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Biełta, Białoruś wycofa swoich żołnierzy z zachodnich granic kraju. Łukaszenko miał podjąć taką decyzję ze względu na rosnące koszty.

„Pierwsze pytanie dotyczy sytuacji na zachodniej granicy. Chciałbym usłyszeć raport Ministra Obrony i Szefa Sztabu Generalnego na temat działań, jakie Pan proponuje dla naszej armii w najbliższym czasie. To znaczy, jeśli wojska NATO w Polsce, na Litwie co do zasady zakończyły tak zwane ćwiczenia i już się tam nie przemieszczają, powinniśmy odpowiednio na nie zareagować. Nie możemy długo utrzymywać tam sił zbrojnych w takiej ilości. Co więcej, tanie to nie jest” – zaznaczył Łukaszenko.

Prezydent Białorusi zaznaczył, że dalsze działania na zachodniej granicy będą powiązane z ruchami Polski i Litwy. „Krótko mówiąc, dalsze działania naszych Sił Zbrojnych na zachodniej granicy, oparte będą na sytuacji, która rozwija się w Polsce i na Litwie”.

Wcześniej informowaliśmy na naszym portalu, że białoruski minister obrony Wiktor Chrenin wyraził na antenie telewizji STV zaniepokojenie przeniesieniem amerykańskiego wojska na litewski poligon znajdujący się 15 kilometrów od granicy z Białorusią.

„Wypełniając zadania powierzone przez głowę państwa polegające na śledzeniu sytuacji na obszarach przyległych do Białorusi i ruchu wojsk, widzimy, że NATO przemieszcza siły w sąsiednich państwach w ramach Operations Enhanced Forward Presence i Atlantic Resolve” – powiedział. „W szczególności trwa przerzucanie 2. batalionu 69.pułku pancernego Stanów Zjednoczonych na poligon w Podbrodzie, 15 kilometrów od naszej granicy państwowej” – dodał.

Według białoruskiego ministra obrony, ruchy wojsk miały również miejsce wiosną. „Nie możemy powstrzymać się od niepokoju, że około 500 ludzi, 29 czołgów i 43 wozy bojowe Bradley będą zaangażowanych w pobliżu naszej granicy” – powiedział Chrenin.

