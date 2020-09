Białoruś zaniepokojona ulokowaniem amerykańskich wojsk w pobliżu litewsko-białoruskiej granicy

Białoruś jest zaniepokojona przeniesieniem amerykańskiego batalionu pancernego na poligon na Litwie, położony 15 kilometrów od granicy z Białorusią, poinformował w sobotę w wywiadzie telewizyjnym na kanale STV białoruski minister obrony Wiktor Chrenin – przekazuje Tass.

„Wypełniając zadania powierzone przez głowę państwa polegające na śledzeniu sytuacji na obszarach przyległych do Białorusi i ruchu wojsk, widzimy, że NATO przemieszcza siły w sąsiednich państwach w ramach Operations Enhanced Forward Presence i Atlantic Resolve” – powiedział. „W szczególności trwa przerzucanie 2. batalionu 69.pułku pancernego Stanów Zjednoczonych na poligon w Podbrodzie, 15 kilometrów od naszej granicy państwowej” – dodał.

Według białoruskiego ministra obrony, ruchy wojsk miały również miejsce wiosną. „Nie możemy powstrzymać się od niepokoju, że około 500 ludzi, 29 czołgów i 43 wozy bojowe Bradley będą zaangażowanych w pobliżu naszej granicy” – powiedział Chrenin .

„Ponadto obserwujemy bardziej intensywne loty samolotów NATO wzdłuż naszej granicy państwowej oraz obserwację postępujących wydarzeń w naszym państwie. Nie możemy nie martwić się lotami bombowców B-52 wzdłuż naszej granicy państwowej” – dodał minister.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko spotkał się w sobotę z szefami sił zbrojnych i organów ścigania, poświęcony sytuacji na granicy zachodniej i wydarzeniom społeczno-politycznym w kraju. Zwrócił się do ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego o przedstawienie propozycji działań armii białoruskiej w najbliższej przyszłości. Prezydent powiedział, że jeśli siły NATO zakończą ćwiczenia wojskowe w Polsce i na Litwie, Mińsk powinien zareagować tym samym.

Jak poinformowaliśmy wcześniej, w połowie sierpnia przywódca Białorusi wydał rozkaz dyslokowania elitarnej Witebskiej Brygady-Desantowej z miasta macierzystego do Grodna przy granicy Polski.

„Proszę by dodatkowo, ze względy na napiętą sytuację na zachodnich granicach, przerzucić z Witebska do Grodna brygadę powietrzno-desantową.” – powiedział Łukaszenko. Odniósł się także do innej jednostki wojskowej już bazującej przy granicy z Polską – „Bardzo was proszę, podziękuję wam za to, że w regionie brzeskim pracujecie, podtrzymujecie porządek. Niech w Brześciu nasza brygada szturmowo-desantowa pozostaje i pracuje w łączności wzajemnej z pogranicznikami nad stabilizacją sytuacji na południowym-wschodzie”.

