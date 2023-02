Łukaszenko: Jeśli Ukraińcy dokonają agresji, odpowiedź będzie brutalna

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko na spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że Białoruś będzie gotowa do użycia wojska jeśli z Ukrainy przybędzie choćby jeden żołnierz – przekazała agencja prasowa Biełta.

Jak przekazała w czwartek białoruska, państwowa agencja prasowa Biełta, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko na spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że Białoruś będzie gotowa do użycia wojska jeśli z Ukrainy przybędzie choćby jeden żołnierz.

„Jestem gotów walczyć z Rosjanami z terytorium Białorusi jak dotąd tylko w jednym przypadku: jeśli stamtąd przynajmniej jeden żołnierz przybędzie na terytorium Białorusi, aby zabić mój lud. Jeśli dokonają agresji na Białoruś, odpowiedzią będzie brutalna. A wojna nabierze zupełnie innego charakteru” – podkreślił białoruski przywódca.

Aleksander Łukaszenko dodał, że dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale także innych sąsiadów.

Konferencja trwała około trzech godzin. Pytania dotyczyły głównie wojny na Ukrainie i stanowisk jej stron, perspektyw na pokój, stanowiska Białorusi na rozwój sytuacji, zbliżających się rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz współpracy sojuszniczej z nią. Część poruszanych tematów dotyczyła wewnętrznych aspektów politycznych oraz wektorów białoruskiej polityki zagranicznej.

W czasie konferencji Łukaszenko odniósł się do naszego kraju. „Widzicie, jak zachowuje się Polska, Litwa. Z gospodarczego punktu widzenia oni stale prowokują. Zrzucają na mnie odpowiedzialność. Teraz zamknęli przejścia graniczne. Co to takiego!?! To gospodarcza prowokacja. To znaczy, że nie będzie handlu, nie będzie gospodarki. I oni te prowokacje stopniowo wprowadzają. Po prostu nas prowokują. Do czasu! Teraz my myślimy o tym, jak na to odpowiedzieć. Decyzje zostały przyjęte. Najpierw odpowiemy miękko. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy presję. Mamy do tego wystarczająco środków” – słowa białoruskiego przywódcy zacytował portal telewizji Biełsat.

Mówiąc o tej odpowiedzi Łukaszenko rozwodził się – „Na razie symetrzycznie, adekwatnie. Jeśli dojdzie do tego, że będzie trzeba przyjąć środki asymetryczne, przyjmiemy je. One są na stole. Ale my tego nie chcemy. Chcemy się przyjaźnić z Polakami, Litwinami, jak to było zawsze.”

W ostatnim okresie relacje polsko-białoruskie uległy kolejnemu zaostrzeniu po skazaniu więzionego od 2021 r. działacza Związku Polaków na Białorusi na osiem lat kolonii karnej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński dwa dni potem ogłosił zawieszenie ruchu na przejściu granicznym Bobrowniki.

Kresy.pl/Biełta