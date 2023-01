Łotwa obniża poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją

Łotwa obniży poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją w solidarności z sąsiednią Estonią – poinformował w poniedziałek szef MSZ tego kraju.

„Z powodu trwającej brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę i solidarności z Estonią, Łotwa obniży poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją od 24 lutego, żądając od Rosji podjęcia odpowiednich działań” – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Edgars Rinkevics.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023