Litwa przeznaczy kolejne 20 milionów euro na amunicję dla Ukrainy

Zespół naukowców Colossal wykorzystał starożytne DNA pobrane z zęba sprzed 13 000 lat oraz czaszki mającej 72 000 lat. Na jego podstawie zrekonstruowano genom wilka straszliwego, który następnie porównano z genami współczesnych psowatych. Za pomocą technologii edycji genów CRISPR zmodyfikowano materiał genetyczny wilka szarego – najbliższego żyjącego krewnego – aby odtworzyć cechy charakterystyczne dawnego drapieżnika: grubsze futro, masywniejszą sylwetkę, silniejsze szczęki.

W porównaniu do współczesnych wilków, wilk straszliwy był znacznie większy i bardziej masywny. Osiągał długość ciała od 1,5 do 2 metrów, a jego waga dochodziła nawet do 80 kilogramów – to więcej niż u wilków szarych, które ważą średnio około 40–50 kg. Jego szeroka głowa, silniejsze szczęki i dłuższe zęby sprawiały, że był jednym z dominujących drapieżników w ówczesnych ekosystemach. Jego futro było gęstsze i dłuższe, co chroniło go w surowym klimacie plejstocenu.