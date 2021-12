„Kurierzy” z Ukrainy i Łotwy wieźli 16 nielegalnych imigrantów. Grozi im 8 lat więzienia [+FOTO]

Minionej doby doszło do kolejnych zatrzymań tzw. kurierów, którzy przewozili nielegalnych imigrantów przez terytorium Polski. Obywatele Ukrainy i Łotwy usiłowali przewieźć w województwie podlaskim dziewięć osób. Z kolei w województwie lubuskim inny obywatel Ukrainy wiózł siedmiu nielegalnych imigrantów. „Kurierom” grozi teraz 8 lat pozbawienia wolności za organizowanie nielegalnej imigracji.

Rzecznik podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa poinformował w środę, że we wtorek doszło do kolejnych zatrzymań tzw. kurierów na granicy polsko-białoruskiej. „Policjanci zatrzymali wczoraj dwie osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani w Narwi i Tonkielach kierowcy to obywatel Łotwy i obywatel Ukrainy. 'Kurierzy’ chcieli przewieźć łącznie dziewięć osób” – poinformował Krypa, cytowany przez portal Onet.pl.

Zatrzymani kolejni „kurierzy”.

Wczoraj 15 minut po północy w Tonkielach, policjanci z @kwpkrakow zatrzymali mazdę. Obywatel Łotwy przewoził 4 imigrantów.

Z kolei po 15 w Narwi policjanci z @KWP_Olsztyn zatrzymali hyundaia. Obywatel Ukrainy przewoził 5 imigrantów. @PolskaPolicja pic.twitter.com/IdwNqidgYM — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 15, 2021

Z kolei w Nowej Soli (Lubuskie) w czasie nocnej kontroli policjanci zatrzymali siedmiu migrantów – sześciu Irakijczyków i Egipcjanina – poinformowała lubuska policja. Kierowcą samochodu był obywatel Ukrainy, który został zatrzymany w związku z organizowaniem nielegalnej imigracji. „Trwają właśnie czynności procesowe z ich udziałem. 30-latek z Ukrainy usłyszał zarzut z art. 264 § 3 Kodeksu karnego, czyli organizacji innym osobom nielegalnego przekroczenia granicy. To przestępstwo zagrożone karą do nawet ośmiu lat więzienia” – podkreślił w środę rzecznik lubuskiej policji Marcin Maluda, cytowany przez PAP.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

We wszystkich trzech przypadkach policjanci powiadomili Straż Graniczną, której to imigranci zostaną przekazani do dalszych czynności.

Zwracaliśmy uwagę, że z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią prawie 90 proc. osób zatrzymanych od początku roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego).

Wśród osób zatrzymanych od początku tego roku za pomocnictwo dominują głównie ob. Ukrainy (70 os.), Gruzji ( 52 os.) i Syrii (47 os.), Polski (43 os.) , ob. Niemiec (25 os.) i ob. Iraku (23 os.) na łączna liczbę 355 zatrzymanych osób – przekazała w poniedziałek portalowi Kresy.pl rzeczniczka prasowa Straży Granicznej, por. Anna Michalska.

Podobny obraz sytuacji wyłaniał się z danych przedstawionych przez Nadodrzański oddział SG na początku grudnia br. Informowaliśmy wówczas, że od początku sierpnia funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 61 osób, które usłyszały zarzut pomocnictwa w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. 55 z nich stanowili cudzoziemcy.

Zwracaliśmy też uwagę, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Opisywaliśmy m.in. serię zatrzymań obywateli Ukrainy, którzy przewozili nielegalnych imigrantów prze terytorium Polski. Informowaliśmy także o pojedynczych przypadkach wspomnianego procederu.

