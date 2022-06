Komisja Europejska zgodziła się na przyjęcie Chorwacji do strefy euro

Komisja Europejska uważa, że Chorwacja spełniła wszystkie warunki, aby przyjąć walutę euro od 2023 roku. Planowana zmiana nastąpi niecałą dekadę po przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej.

Zmiana sprawi, że Chorwacja będzie 20. krajem europejskim, który będzie korzystał z tej waluty.

„Dzisiaj Chorwacja zrobiła znaczący krok w kierunku przyjęcia euro, naszej wspólnej waluty” – powiedziała w oświadczeniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Congratulations, Croatia! 🇭🇷

Today, Croatia has made a significant step towards joining the euro, our common currency.

The @EU_Commission agrees that Croatia is ready to adopt the euro on 1 January 2023.

We will continue our close cooperation, dear @AndrejPlenkovic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022