Komisja Europejska zareagowała na wezwanie jej przedstawiciela do MSZ

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce jest dobrze znane i nie jest nowe. Było także wielokrotnie podawane do wiadomości publicznej, w tym w oficjalnych dokumentach, zwłaszcza w zaleceniu dotyczącym praworządności w kontekście uruchomienia art. 7 ust. 1 w 2017 r., który obejmuje również Trybunał Konstytucyjny – poinformowały w oświadczeniu służby prasowe KE.

Wskazano również, że Komisja jest gotowa podjąć „konstruktywny dialog z polskimi władzami w celu rozwiązania bieżących problemów”.

W sobotę przed południem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie wiceministra Pawła Jabłońskiego z szefem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Markiem Prawdą. Jak informowaliśmy, wczoraj został on w trybie pilnym wezwany do MSZ w związku z podważaniem przez rzecznika KE, Christiana Wiganda, legalności polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Wigand potwierdził w piątek na konferencji prasowej, że KE ma wątpliwości co do prawomocności Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie nie mając zarazem takich wątpliwości odnośnie polskiego Sądu Najwyższego. Uważa, że TK nie może już wydawać „efektywnej konstytucyjnej oceny” i wezwał do przywrócenia niezależności i praworządności tego organu. Zdaniem unijnego rzecznika sytuacja związana z praworządnością w Polsce pokazuje, że w tej kwestii potrzebny jest dialog. Zadeklarował, że na taki dialog gotowa jest wiceszefowa KE Viera Jourova, która wybiera się do Polski w przyszłym tygodniu.

Jak pisaliśmy, w ostatnich dniach zaostrzył się konflikt związany z reformą sądownictwa w Polsce. W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu projektu ustawy zwiększającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, tym samym kierując projekt do podpisu prezydenta. Po decyzji Sejmu, w czwartek wieczorem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf na posiedzeniu trzech połączonych izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiła treść uchwały SN ws. udziału w składach sędziowskich sędziów wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Uznano, że sędziowie mianowani przez „nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania, z wyłączeniem dotychczasowych orzeczeń. Gersdorf skierowała do SN pytanie w tej sprawie w połowie grudnia ub. roku, przy czym w środę rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym ws. reformy wymiaru sprawiedliwości. Niedługo po tym prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu, zapowiadane na czwartek posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego zostaje zawieszone. Mimo tego, jednak się odbyło.