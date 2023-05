Komisja Europejska domaga się od państw zakończenie regulacji rynków energetycznych

Komisja Europejska uznała, że w związku ze spadkiem cen energii i jej nosicieli państwa członkowskie Unii nie powinny już interweniować w rynek.

Komisja Europejska zaleciła, aby rządy UE zakończyły działania na rzecz regulacji cen energii do końca tego roku. Według eurokratów jest to konieczne, aby utrzymać kontrolę nad finansami publicznymi i dostosować się do nowych zasad budżetowych w 2024 r., jak podała za Reuterem ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

„Wszystkie państwa członkowskie muszą do końca 2023 roku wycofać istniejące środki wsparcia energetyki” – głoszą zalecenia Komisji. Nie są to czcze rekomendacje. KE grozi, że nie podporządkowanie się im będzie oznaczać zablokowanie dla danego państwa środków Funduszu Odbudowy, który pierwotnie miał służyć do wsparcia rewitalizacji gospodarek osłabionych przez lockdowny w czasie pandemii koronawirusa.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że jeśli wznowienie wzrostu cen energii wymaga wdrożenia działań pomocowych, to powinny one mieć na celu ochronę zagrożonych gospodarstw domowych i firm.

Komisja Europejska szacuje, że te środki wsparcia energetycznego w 2023 r. wyniosą od 0,2 proc. PKB w Grecji do 0,6 proc. w Hiszpanii, 1 proc. we Francji i Włoszech oraz 2 proc. PKB w Niemczech.

Przy ponownym spadku cen energii takie wsparcie jest trudniejsze do uzasadnienia, a wiele krajów nie przekroczy swoich limitów wydatków zalecanych przez Komisję Europejską w ramach reformy reguł fiskalnych UE.

Zwyżka cen energii w Unii Europejska rozpoczęła się jeszcze przed wojną rosyjsko-ukraińską na skutek wysokich cen surowców energetycznych i restrykcyjnej polityki klimatycznej Wspólnoty. Rosyjska inwazja, następujące po niej sankcje wobec rosyjskiego przemysłu wydobywczego jeszcze bardziej podbiły sceny nosicieli energii na rynkach, i przyczyniły się do rekordowych jej cen w UE w zeszłym roku.

Państwa europejskie zdołały jednak zapewnić sobie alternatywne źródła zaopatrzenia w surowce energetyczne, osiągające między innymi bardzo wysokie zapełnienie magazynów gazu. W efekcie jeszcze zimą ceny zaczęły spadać jego ceny.

unian.net/kresy.pl