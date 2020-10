Kolejny zmodernizowany MiG-29MU1 przekazany Siłom Powietrznym Ukrainy [+FOTO]

Ukraińskie lotnictwo wojskowe otrzymało kolejny myśliwiec MiG-29, ulepszony do standardu MU1 w zakładach lotniczo-remontowych we Lwowie.

W piątek służby prasowe ukraińskiego Ukroboronpromu poinformowały, że należący do niego Lwowski Państwowy Lotniczy Zakład Remontowy (LDARZ) przekazał Siłom Powietrznym Ukrainy kolejny myśliwiec MiG-29 ulepszony do standardu MU1.

„W przeddzień Dnia Obrony Ukrainy, przedsiębiorstwo rozpoczęło próby powietrzne kolejnego, zmodernizowanego MiG-29MU1” – powiedział cytowany w komunikacie szef zarządu zakładu we Lwowie, Dmytro Matrunczyk. Dodał, że po pomyślnym zakończeniu testów ukraińscy urzędnicy branży obronnej dopuścili myśliwiec do służby przed wysłaniem go do stałego miejsca bazowania.

Jak poinformowano, zakład remontowy we Lwowie przeprowadził serię prac naprawczych, wydłużając samolotowi żywotność. Zainstalowano też sprzęt i systemy produkcji ukraińskiej, zastępując elementów jeszcze z czasów sowieckich. Z tego względu, poprawiono parametry taktyczno-techniczne maszyny, będącej podstawowym samolotem bojowym ukraińskich sił powietrznych.

Wiadomo też, że trwają dalsze modernizacje samolotów tego typu, prowadzone przez ukraińskie państwowe przedsiębiorstwa, m.in. LRZ „Motor”, OAZ, Orizon-Nawigacija, Nowator. W lipcu br. Lwowski Państwowy Lotniczy Zakład Remontowy przekazał jednej z brygad Sił Powietrznych Ukrainy naprawiony samolot MiG-29, po generalnym przeglądzie silnika i zainstalowaniu nowej awioniki.

Przedsiębiorstwem sprofilowanym pod kątem remontu i modernizacji MiG-29 na Ukrainie jest Lwowski Państwowy Zakład Lotniczo-Remontowy. Obecnie prowadzone są już modernizacje do standardów MiG-29MU1 i Mig-29MU2. W tym pierwszym wariancie było łącznie około pięciu udoskonaleń, m.in. względem awioniki, podczas gdy drugi obejmuje już blisko 10 innowacji. Jeśli współczynnik potencjału bojowego bazowego modelu MiG-29 określi się jako 1, to w przypadku MiG-29MU2 współczynnik ten wynosi już 1,7.

W maju br. Ukraina zaprezentowała ambitną wizję modernizacji swoich sił powietrznych. Przewiduje ona m.in. pozyskanie do 2035 roku nawet ponad 100 nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych generacji 4++ produkcji zachodniej, takich jak Saab Gripen czy F-16 C/D Block 70/72. Według dokumentu, w latach 2021-2035 planowane jest wyposażenie ukraińskiego lotnictwa w nowe samoloty taktyczne. Ma to następować w trzech etapach, a szacowana wartość tych działań to około 200 mld hrywien (7,5 mld dolarów, ponad 30,8 mld zł).

Nowa Wizja ukraińskiego lotnictwa zakłada, że wchodzące w skład lotnictwa taktycznego samoloty, czyli MiG-29, Su-27, Su-24M, Su-24MP i Su-25 w ramach przekształceń i unifikacji mają zostać docelowo zastąpione przez jeden model myśliwca wielozadaniowego generacji 4++, produkcji zagranicznej, z Europy lub z USA. W grę wchodzą takie maszyny, jak szwedzki Saab JAS-39E/F Gripen, amerykański F-16 Block70/72 lub inne. Liczba samolotów ma jednak być mniejsza, niż obecna liczba wszystkich samolotów produkcji rosyjskiej, ale zarazem potencjał Sił Powietrznych ma ulec znaczącemu zwiększeniu. Łącznie, Ukraina zamierza pozyskać od 72 do 108 myśliwców wielozadaniowych. Szacowany koszt to około 200 mld hrywien.

ukroboronprom.com.ua / Kresy.pl