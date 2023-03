Kolejne protesty w Gruzji. Opozycja żąda dymisji rządu i przyspieszonych wyborów

W środę w Sztokholmie spotkali się ministrowie obrony państw UE. Towarzyszył im sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ale też przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell. I to właśnie ten drugi ogłosił wstępne porozumienie jakie zostało zawarte na szczeblu ministerialnym.

"Muszę poinformować, że, na podstawie naszej wymiany poglądów, można uznać, iż wyłania się ogólne porozumienie. Jednak nadal istnieją nierozwiązane kwestie. Wszystko to będzie wymagało szczegółowego omówienia. Wszyscy zgadzają się co do pilnej potrzeby pójścia naprzód. Wszyscy zgadzają się co do celu, jakim jest jak najszybsze udzielenie Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia" - słowa Borrella zacytowała agencja informacyjna Interfax.