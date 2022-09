Kazachstan powróci do starej nazwy stolicy?

Część deputowanych niższej izby kazachskiego parlamentu, wystąpiło z propozycją przywrócenia dawnej nazwy stolicy kraju – poinformowała w sobotę agencja prasowa Tass.

„Jeśli konstytucja zostanie znowelizowana, trzeba przy tej okazji dokonać kolejnej ważnej zmiany w ustawie zasadniczej. Mówimy o zwrocie dawnej nazwy stolicy. Uważamy, że źle jest, gdy miasto nosi imię żywej osoby Co więcej, ludzie nie zaakceptowali nowej nazwy stolicy, dlatego historycznie sprawiedliwe będzie przywrócenie stolicy dawnej nazwy Astana, którą kiedyś zasugerował Pierwszy Prezydent [Nursułtan Nazarbajew]” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem ustawodawców decyzja ta uwzględni wkład byłego prezydenta w powstanie i rozwój stolicy kraju, a także zaspokoi potrzeby i oczekiwania obywateli.

Astana w języku kazachskim znaczy „stolica”. Wcześniej, w latach 1992-1998 miasto nazywało się Akmoła, a swoje nowe miano uzyskało po przeniesieniu do niej stolicy państwa z miasta Ałmaty. Miasto zmieniało nazwę wielokrotnie. Założone przez Rosjan w 1830 roku jako Akmoły, w latach 1832-1961 było Akmolinskiem, by decyzją Nikity Chruszczowa stać się Celinogradem, czyli tłumacząc z rosyjskiego „miastem na ugorze”. Już w niepodległym Kazachstanie powrócono do pierwotnego miana, by w końcu określić je stolicą.

Przypomnijmy, że prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zapowiedział, że jeszcze w tym roku w kraju odbędą się przedterminowe wybory.

Tokajew wyraził w czwartek wolę zorganizowania przedterminowych wyborów prezydenckich w orędziu do narodu. Zadeklarował jednocześnie, że sam jest gotowy do ubiegania się w nich o kolejną kadencję na stanowisku głowy państwa.

Tokajew przejął władzę jako człowiek pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, gdy ten, w 2019 r., zdecydował się ustąpić ze stanowiska prezydenta. W praktyce Nazarbajew, jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i oficjalny „lider narodu” utrzymywał pozycję pierwszej osoby w państwie.

Dopiero zamieszki ze stycznia 2022 r. stworzyły sytuację, w której Tokajew pozbawił Nazarbajewa stanowiska w Radzie Bezpieczeństwa, a zmiany konstytucyjne pozbawiły go również tytułu „lidera narodu”. Tokajew konsekwentnie pozbył się krewnych pierwszego prezydenta z instytucji państwowych i spółek skarbu państwa.

Kresy.pl/Tass