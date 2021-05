Julia Przyłębska: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał bez podstawy prawnej wyrok ws. składu polskiego TK

Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego; wyrok nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym – oświadczyła w piątek prezes TK Julia Przyłębska.

Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi to rażące naruszenie prawa i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w aktach prawa międzynarodowego konstruujących status Trybunału w Strasburgu. Bezprawne wkroczenie przez ETPCz w kompetencje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP do przyjęcia ślubowania od osoby wybranej przez Sejm nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym – PAP cytuje prezes TK Julię Przyłębską, która została poproszona o komentarz do piątkowego wyroku ETPCz.

Agencja przypomina, że w piątek Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że doszło do naruszenia art. 6 par. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu, a także naruszenia art. 6 par. 1 w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Komunikat w opisywanej sprawie został opublikowany przez ETPCz na stronie Trybunału w Strasburgu.

Sprawa dotyczy spółki Xero Flor, która poskarżyła się do TK na przepisy dotyczące niekorzystnego sądowego rozstrzygnięcia. Trybunał Konstytucyjny umorzył sprawę. Decyzję podpisał sędzia Mariusz Muszyński. Spółka poskarżyła się do ETPCz.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

ETPCz uznał, że w składzie orzekającym TK zasiadał sędzia, który został wybrany na już wcześniej obsadzone miejsce.

Zobacz także: Polska kieruje skargę do TSUE. Chodzi o zasadę państwa prawa

pap / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl