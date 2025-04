Japonia chce pomóc NATO w szkoleniu Ukraińców

Relacje między Algierią i Mali są napięte od lat. Władze tego drugiego oskarżają Algier o wspierania tuereskich buntowników. W 2013 r. Tuaregowie wszczęli w Mali rebelię, która ostatecznie doprowadziła do zajęcia rolzegłej, północno-wschodniej cześci państwa przez dżihadystów. Do ich powstrzymania Malijczycy potrzebowali wsparcia francuskiego lotnictwa kontyngentu sił lądowych. Mali prowadzi obecnie na algierskim pograniczu operacje przeciwko Tuaregom i właśnie to stało się przyczynkiem konfliktu między Algierem a Bamako.

W nocy 1 kwietnia doszło do zestrzelenia malijskiego drona przez Algierczyków. Twierdzili oni, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną Algierii, co miało być kolejnym tego rodzaju incydentem. Malijczycy zaprzeczyli takiej wersji zbrojnego incydentu. Dowodzili, że wrak dronu został odnaleziono 9,5 kilometrów od granicy państwowej właśnie na terytorium Mali, jak stwierdził jego premier generał Abdoulaye Maiga. Oskarżył on Algierczyków o to, że "sponsorują międzynarodowy terroryzm", jak zacytował TVN24.