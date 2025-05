Izrael przeprowadził naloty na cele w Jemenie. Huti zapowiadają odpowiedź

Izrael przeprowadził ataki lotnicze na cele w Jemenie, w tym na lotnisko w Sanie i zakłady przemysłowe. Była to odpowiedź na niedzielne uderzenie rakiety na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie.

Siły Obronne Izraela poinformowały o przeprowadzeniu kolejnych ataków na cele w Jemenie. Zaatakowano m.in. w lotnisko w Sanie, oraz elektrownię. Według izraelskiego wojska, port lotniczy służył jako „centralny węzeł dla reżimu terrorystycznego Huti do przekazywania broni i agentów”. Armia podkreśliła, że „operacja została zatwierdzona przez dowódcę sił powietrznych i szefa sztabu”, a jej celem było dalsze „działanie i uderzanie siłą” w grupy zagrażające bezpieczeństwu Izraela.

“Uderzenie przeprowadzono w odpowiedzi na atak przeprowadzony przez reżim terrorystyczny Huti na lotnisko Ben Guriona. Lotnisko służyło jako centralny węzeł dla reżimu terrorystycznego Huti do transferu broni i agentów, co wyraźnie podkreśla brutalną eksploatację infrastruktury cywilnej przez reżim terrorystyczny Huti. Ponadto uderzono w kilka centralnych elektrowni w rejonie Sany i wokół niej. Elektrownie te były wykorzystywane przez reżim Huti do budowy infrastruktury energetycznej i podziemnych tuneli. Ataki przeprowadzono precyzyjnie, a podjęto kroki w celu złagodzenia szkód wyrządzonych cywilom i infrastrukturze cywilnej” – komunikat Sił Obronnych Izraela, umieszczony na portalu X.

⭕️ 𝐈𝐃𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐚𝐧𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐇𝐨𝐮𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐚’𝐚

The strike was carried out in response to the attack launched by the Houthi terrorist…

— Israel Defense Forces (@IDF) May 6, 2025