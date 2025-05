Rakieta Jemeńczyków spadła na główne lotnisko Izraela

Rakieta wystrzelona przez jemeński Ansarullah dosięgła terytorium Izraela, spadając na terenie jego głównego loniska – portu lotniczego im. Ben Guriona.

Jak podał “Jerusalem Post” jemeńska rakieta spadła w niedzielę rano na terenie Terminalu 3 lotniska obsługującego izraelski Tel Awiw. Lekarze i ratownicy medyczni udzielili pomocy medycznej 50-letniemu mężczyźnie i 54-letniej kobiecie, którzy zostali lekko ranni w wyniku wybuchu, a także 32-letniej kobiecie, która została ranna w drodze do schronu, podał dziennik. Zniszczenia materialne utrudniają dostęp do terminalu.

Dziennikarz Amit Segal zamieścił na swojej stronie na X zdjęcia sugerujące, że do zniszczeń doszło nie na terenie samego lotniska, lecz na podjęździe. Miejsce upadku rakiety znaczone było słupem czarnego dymu.

The IDF is investigating whether the smoke near airplanes is coming from a direct hit or fragments from an interception. pic.twitter.com/SqgCxWS8eJ

— Amit Segal (@AmitSegal) May 4, 2025