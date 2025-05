Litwa przeznaczy ponad 1 mld euro na rozbudowę systemu kontrmobilności

Litewskie ministerstwo obrony poinformowało, że Wilno przeznaczy 1,1 mld euro na rozwój sytemu kontrmobilności. Ponad 70 proc. pieniędzy zostanie przeznaczone na system minowania.

Litwini zamierzają na systemy przeciwdziałania mobilności przeznaczyć 1,1 mld euro w ciągu dekady. Największa część tej kwoty, bo ponad 70 proc. (800 mln euro) ma zostać przeznaczona na systemy minowania. Litewski resort obrony zaznaczył, że projekt jest realizowany w ramach Bałtyckiej Lini Obronnej oraz Tarczy Wschód.

Lithuania will allocate around €1.1 billion to the military counter-mobility projects over the next 10 years. The greatest focus is on mine capabilities, with €800 million planned for their acquisition. Among the projects are the joint 🇱🇹🇱🇻🇪🇪#BalticDefenceLine & 🇵🇱#EastShield. pic.twitter.com/JmKOa6LIkw

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 5, 2025