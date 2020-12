Izrael otrzymał od Niemiec okręt rakietowy Saar-6 [+VIDEO]

Izraelska flota otrzymała od Niemiec okręt rakietowy, aby wzmocnić obronę wrażliwych śródziemnomorskich platform wydobywczych – poinformował w środę Middle East Eye. Okręt został uznany za najbardziej zaawansowany w izraelskim arsenale morskim.

Wykonany przez Niemców okręt, nazwany „Tarczą”, przybył do portu w Hajfie w środę, a trzy kolejne mają pojawić się w przyszłym roku.

Korwety Saar-6 podniosą ilość okrętów rakietowych rozmieszczonych przez izraelską marynarkę wojenną do 15. Izrael spodziewa się również dostawy trzech niemieckich okrętów podwodnych.

Wysoki rangą oficer marynarki powiedział agencji informacyjnej, że modernizacja marynarki wojennej ma „radykalnie” poprawić zdolność kraju do zwalczania regionalnych rywali, w tym Iranu. Zmodernizowana flota wzmocni również zdolność marynarki wojennej do obrony przybrzeżnych zasobów gazu ziemnego przed takimi grupami jak libański Hezbollah.

„Mile widziane odkrycie pól gazowych u wybrzeży Izraela spowodowało konieczność stworzenia planu, który zapewni ochronną atmosferę” – powiedział prezydent Izraela Reuven Rivlin podczas ceremonii w porcie w środę.

Israel Navy’s latest Saar 6 INS Magen has arrived to Haifa port after sailing from Germany.

IDF Chief of staff Kochavi and the Israeli president were there. PM Netanyahu didn’t come. pic.twitter.com/sYcKo8i04L

— Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) December 2, 2020