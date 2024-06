W poniedziałek izba wyższa szwajcarskiego parlamentu odrzuciła pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 5 miliardów franków szwajcarskich.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, w poniedziałek izba wyższa szwajcarskiego parlamentu odrzuciła pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 5 miliardów franków szwajcarskich zawarty w szerszym pakiecie finansowym, uzasadniając to tym, że plan naruszał ograniczenia dotyczące pożyczek w kraju neutralnym.

Przy 28 głosach przeciw i 15 za, ustawodawcy odrzucili pakiet 15 miliardów franków, który obejmował również dodatkowe finansowanie sił zbrojnych kraju w wysokości 10,1 miliarda franków.

Ustawodawcy argumentowali, że pakiet narusza tak zwane postanowienie dotyczące „hamulca zadłużenia” w Szwajcarii i odrzucili go na dwa tygodnie przed planowanym zorganizowaniem przez rząd szwajcarski szczytu wysokiego szczebla, którego celem jest pomoc w zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie.

Pakiet, który w kwietniu poparła odrębna komisja parlamentarna, pomyślany został jako wkład w bezpieczeństwo Szwajcarii i „pokój w Europie” w związku z wojną toczoną przez Rosję z Ukrainą.

Mówiąc o szczycie zaplanowanym na 15-16 czerwca w szwajcarskim Bürgenstocku Zełenski twierdził, iż „Dzisiaj potwierdzono, że 106 krajów świata będzie na szczycie w Szwajcarii. Na poziomie liderów zostało już dzisiaj potwierdzonych około 70–75 – to prezydenci i głowy państw. Stany Zjednoczone potwierdziły swój ucział w Szczycie na wysokim szczeblu. Nie ma jeszcze potwierdzenia konkretnie [udziału] prezydenta. Ale w każdym razie myślę, że mamy szansę, że będzie prezydent [USA]”.

“To Ukraina jest ofiarą wojny i to my musimy wszystko zainicjować. Nikt do końca nie rozumie, co Rosja wniosła do naszego państwa tą wojną. To Ukraińcy zginęli, Rosjanie zgwałcili nasze kobiety, ukradli dziesiątki tysięcy naszych dzieci. Nikt inny nie ma prawa dyktować, jak ta wojna powinna się zakończyć.” – słowa Zełenskiego zacytował portal Do Rzeczy. Według niego prezydent USA Joe Biden będzie w Szwajcarii na spotkaniu grupy G7, ale 15 czerwca uda się do ojczyzny, by wziąć udział w wydarzeniu związanym z kampanią wyborczą.

Kresy.pl/Reuters