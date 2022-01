Imigranci wspierani przez białoruskie służby próbowali przedostać się przez granicę

Jak poinformowała Straż Graniczna w niedzielę grupy imigrantów wspierane przez białoruskie służby próbowały nielegalnie przekroczyć polską granicę.

Jak czytamy w komunikacie Straży Granicznej, w niedzielę grupy imigrantów wspierane przez białoruskie służby próbowały nielegalnie przekroczyć polską granicę. „Na odcinkach Placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Placów w Czeremsze grupy 6 i 34 osób wspierane przez służby Białorusi siłowo forsowały granicę , rzucając kamieniami, konarami drzew w funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego”.

W dn.16.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 38 osób.

Od połowy listopada około 4 tys. Irakijczyków, którzy przebywali na granicach między Białorusią a Polską, Litwą i Łotwą powróciło do kraju – poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Iraku w niedzielę. Rząd Iraku zorganizował od 18 listopada 2021 roku dziesięć lotów z Bagdadu na Białoruś, by zabrać stamtąd swoich obywateli.

Rzecznik irackiego ministerstwa spraw zagranicznych Ahmed al-Sahaf powiedział później agencji AFP, że „3817 irackich imigrantów zostało repatriowanych z Białorusi i 112 z Litwy”. Od lata ubiegłego roku na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą tysiące imigrantów sprowadzanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki usiłowało dostać się do Unii Europejskiej.

W sobotę granicę Polski i Białorusi próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób. W stronę polskich służb rzucano kamieniami i konarami drzew.

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna podała dane za ubiegły rok dotyczące liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Wynika z nich, że najgorętszym miesiącem na granicy był październik, gdy doszło do 17,5 tys. takich prób. Kolejne miesiące to listopad (8,9 tys.), wrzesień (7,7 tys.) i sierpień (3,5 tys.). Najspokojniejsze miesiące w tym półroczu to grudzień (1,7 tys.) i lipiec (0,2 tys.).

Służba Ochrony Granicy Państwowej Litwy podała w niedzielę, że w ciągu ubiegłej doby zatrzymano i zawrócono łącznie 19 osób próbujących przekroczyć ją w nieprzeznaczonym do tego miejscu. To najwyższy dzienny wskaźnik odnotowany od początku roku. Żaden z nielegalnych migrantów nie został zakwalifikowany do przyjęcia na Litwie z powodów humanitarnych.

