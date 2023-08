Gruzini przemycali nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 26 obywateli Syrii i 4 obywateli Gruzji, którzy próbowali dostać się na zachód Europy.

We wtorek (1 sierpnia) funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki SG w Bielsku-Białej, podczas realizacji zadań związanych z monitorowaniem szlaków komunikacyjnych pod kątem ujawniania przypadków nielegalnej migracji, w Bielsku-Białej, na pasie awaryjnym drogi S1, zauważyli dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Były to samochód osobowy oraz bus. Okazało się, że w busie znajduje się 26 nielegalnym migrantów – obywateli Syrii. Kierowcą był 54-letni obywatel Gruzji. Samochodem osobowym jechało trzech innych Gruzinów, „pilotując” busa. Funkcjonariusze SG poprosili o pomoc funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, którzy zabezpieczyli teren, zapewniając tym samym bielskim Pogranicznikom możliwość prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań.

Wszystkich cudzoziemców przewieziono do pomieszczeń służbowych w Bielsku-Białej, gdzie wykonano dalsze czynności z ich udziałem. Okazało się, że Syryjczycy nie posiadają żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego przekraczania granicy i pobytu na terytorium RP.

Wobec cudzoziemców przeprowadzone zostały również czynności procesowe, w trakcie których obywatelom Syrii przedstawiono zarzuty o to, że wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nie posiadając dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy państwowej, podróżując samochodem, przekroczyli granicę z Republiki Słowackiej do Polski. ( art. 264 § 2 k.k). Cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów składając jednocześnie stosowne wyjaśnienia w sprawie. Poddali się też dobrowolnie karze w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszącym 2 lata.

26 obywateli Syrii zostanie przekazanych stronie słowackiej w ramach readmisji uproszczonej.

Na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych współdziałające ze Strażą Graniczną patrole Policji zatrzymały do kontroli auta, którymi przewożone były osoby po nielegalnym przekroczeniu granicy. Zatrzymani zostali dwaj kurierzy. Obywatel Ukrainy, który przewoził 3 osoby (2 obywateli Egiptu, 1 obywatela Syrii) i obywatel Gruzji wiózł 5 osób (3 obywateli Indii, 2 obywateli Afganistanu). Wszyscy przewożeni cudzoziemcy przekroczyli wbrew przepisom granicę polsko-białoruską.

Wcześniej funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali czterech imigrantów, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Do pomocy w popełnieniu przestępstwa przyznał się zatrzymany wraz nimi Gruzin. Mężczyzna otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „W sobotę 29 lipca tupliccy funkcjonariusze SG podczas rutynowego patrolu w powiecie żarskim zatrzymali do kontroli drogowej jadącego w kierunku Niemiec osobowego opla, którym kierował 43-letni Gruzin” – podaje SG.

Jak czytamy, przewoził on grupę czterech cudzoziemców (dwóch Sudańczyków i dwóch Syryjczyków), którzy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

„Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Syryjczycy i Sudańczycy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok próby” – informuje Straż Graniczna.

Z kolei 43-letni kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej. „Usłyszał zarzuty, przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata próby. Dodatkowo Gruzin otrzymał decyzję o zobowiązaniu do natychmiastowego powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 5 lat” – czytamy.

SG przypomina, że za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kresy.pl