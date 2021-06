Polskie firmy mogą zainwestować na spornym obszarze w Afryce

Polscy producenci sprzętu podwójnego zastosowania mogą zainwestować na Saharze Zachodniej czyli obszarze o nieustalonym statusie prawno-międzynarodowym.

Portal Moroccoworldnews.com podał w środę informację, że ambasador Maroka w Warszawie Abderrahim Atmun podpisał list intencyjny z dwiema polskimi firmami produkującymi sprzęt mający zastosowanie cywilne, ale i wojskowe. List dotyczy ewentualnych inwestycji w okupowanym przez Maroko spornym regionie – Saharze Zachodniej.

W ramach podpisanych dokumentów mowa jest o dwóch firmach – Chimide Polska oraz Zamet Głowno. Przedsiębiorstwa te produkują specjalistyczne kontenery logistyczne wykorzystywane przez siły zbrojne. „Nowe porozumienie będzie promować produkcję cywilnego i wojskowego sprzętu transportowego i logistycznego” – napisał marokański portal. Uściślił, że w grę wchodzi właśnie produkcja kontenerów logistycznych.

Polscy przedsiębiorcy mieli chwalić osiągnięcia Maroka w zarządzaniu spornym regionem. Mówiąc o zainteresowaniu swojej firmy Saharą Zachodnią, Krzysztof Teodor Biesiadecki z Chimide Polska miał pochwalić „stabilny klimat, jakim cieszy się królestwo, dynamikę jego rozwoju oraz śmiałe reformy zapoczątkowane przez króla Mohammeda VI” – napisał Moroccoworldnews.com.

Portal wspomniał, że to nie pierwsze polskie przedsiębiorstwa, które zasygnalizowały, iż chcą działać w spornym regionie. W styczniu 2021 r. wstępne porozumienia miały, według portalu, podpisać firmy: ALUMAST, EV Charge, KZWM Ogniochron i FlyArgo.

Obszar Sahary Zachodniej pierwotnie zamieszkany był przez plemiona Sahrawi – wędrowny w dużej części lud powstały ze zmieszania miejscowych Berberów z przybywającymi od XI w. arabskimi plemionami beduińskimi. W 1884 r. tereny te zostały zajęte przez Hiszpanię, która uczyniła je swoją kolonią. W 1973 grupa sahrawijskich studentów założyła w Algierii Front Polisario mający walczyć o niepodległość regionu skolonizowanego przez Hiszpanów. Front zdołał przeciągnąć na swoją stronę część tubylczych oddziałów posiłkowych przy hiszpańskiej armii i rozpoczął walkę podjazdową z kolonizatorami.

Hiszpania zrzekła się władzy nad Saharą Zachodnią w 1975 r. w wyniku czego Polisario proklamował w 1976 r. Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną (SADR). Sahrawi nie doczekali się niepodległości bowiem po wycofaniu się Hiszpanów obszar został zajęty przez armie sąsiednich Maroka i Mauretanii. Oddziały Polisario podjęły walki z oboma państwami. W 1979 r. Mauretania wycofała się z Sahary Zachodniej i uznała państwowość SADR. Uznawana jest ona przez około 50 państw, ale nie przez Polskę. Region ma nieokreślony status prawno-międzynarodowy i jest uznawany za sporny.

W toku konfliktu zbrojnego siły zbrojne Maroka spychały siły Polisario na wschód tak, że obecnie kontroluje on około jednaj czwartej terenu proklamowanej przezeń Republiki, którą uznają 84 państwa świata. Są to obszary skrajnie niegościnnej pustyni co spowodowało, że aż 150-200 tys. Sahrawich uciekło z regionu do sąsiedniej Algierii. Obecnie mieszkają oni w przygranicznych obozach dla uchodźców w rejonie algierskiego miasta Tinduf. To właśnie tam, na uchodźctwie swoje dowództwo ma Polisario i tam rezydują formalne władze SADR.

W 1991 r. Poliasario zawarł rozejm z Marokiem pod auspicjami ONZ. Częścią ogłoszonego wówczas planu pokojowego było przeprowadzenie na obszarze regionu referendum w sprawie jego niepodległości. Przez 29 lat władze Maroka nie stworzyły warunków do przeprowadzenia referendum i odgrodziły kontrolowane przez siebie obszary wielkim wałem obronnym ciągnącym się przez Saharę. W wyniku wzrostu napięć między marokańską armią i służbami policyjnymi a zwolennikami Polisario Front zdecydował się w listopadzie zeszłego roku na zerwanie rozejmu, co doprowadziło do starć zbrojnych o niskiej intensywności.

Sahara Zachodnia daje dostęp do rozległej strefy Oceanu Atlantyckiego zasobnej w ryby. Dodatkowo na pustyni odkryto złoża surowców naturalnych w tym ropy naftowej, które marokańskie podmioty eksploatują. Od 1975 r. region zasiedliła spora liczba przybyszów z Maroka. W grudniu zeszłego roku USA jednostronnie uznały Saharę Zachodnią za terytorium Maroka.

moroccoworldnews.com/kresy.pl