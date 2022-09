Francja uruchomi elektrownie jądrowe, aby walczyć z kryzysem energertycznym

Francuska minister ds. transformacji energetycznej poinformowała w piątek, że francuski gigant energetyczny EDF zobowiązał się do ponownego uruchomienia wszystkich swoich reaktorów jądrowych do tej zimy, aby pomóc krajowi w przezwyciężeniu kryzysu energetycznego pogłębionego przez wojnę na Ukrainie.

Agnès Pannier-Runacher powiedziała, że ​​rząd podejmuje kroki, aby „unikać restrykcyjnych środków” dotyczących zużycia energii w szczycie zimowego sezonu.

W chwili obecnej 32 z 56 reaktorów jądrowych we Francji, obsługiwanych przez EDF, są wyłączone. „Istnieje harmonogram, który przewiduje, że począwszy od października, każdego tygodnia, nowa elektrownia (jądrowa) znów zacznie działać” – powiedziała Pannier-Runacher.

We wtorek premier Élisabeth Borne ostrzegła, że ​​najgorszy scenariusz tej zimy może doprowadzić do dwugodzinnych przerw w dostawie prądu we francuskich domach.

Rząd będzie „uważnie monitorował” sytuację elektrowni jądrowych, które zgłosiły problemy z korozją. EDF „zaczęło podejmować działania i muszą nam potwierdzić, że postępuje zgodnie z planem” – powiedziała Pannier-Runacher.

Jak informowaliśmy, Borne spotkała się w poniedziałek z przedstawicielami MEDEF – francuskiej organizacji przedsiębiorców. „Jeśli będziemy działać wspólnie, możemy przezwyciężyć ryzyko niedoborów, ale jeśli wszyscy się nie zaangażują i jeśli wszystkie złe scenariusze się zbiegną, możemy zostać zmuszeni do narzucenia redukcji dla konsumentów”.

Premier Francji nie wyklucza takiej możliwości, gdyż ostrzegła – „Jeśli skończymy na racjonowaniu, najbardziej ucierpią firmy i niestety musimy być na to przygotowani”.

Rząd chce sobie poradzić z kryzysem energetycznym opracowując „system handlu kwotami”, który umożliwi firmom kupowanie i sprzedawanie kwot energii. Przygotowywane są także środki wsparcia dla przedsiębiorstw.

„Każda firma musi się zmobilizować i działać. Wzywam wszystkich do opracowania własnych planów oszczędzania energii we wrześniu” – powiedziała Borne, podkreślając, że kryzys spowodowany rekordowo wysokimi cenami energii może pomóc w odejściu od paliw kopalnych. Jak stwierdziła premier – „Nadchodzące miesiące to tylko krok w większej transformacji, której musimy dokonać”.

Kresy.pl/France24