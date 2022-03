Francja przeprowadziła test pocisku jądrowego ASMPA

Szczyt Unia Europejska-Chiny ma odbyć się, w formule wirtualnej, 1 kwietnia. Ma pomóc osłabić napięcia jakie w ostatnim okresie narastały między Pekinem a wspólnotą. Jednak nie wszystkie kraje Unii chcą szukać porozumienia z ChRL. Przeciw szczytowi wystąpiła Litwa, która od miesięcy pozycjonuje się jako krytyk i przeciwnik współpracy z Pekinem.

"To nie jest czas na normalizację" - tak o relacjach między Chinami a UE wypowiedział się we wtorek dla agencji informacyjnej Reutera litewski wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomėnas. "W naszej ocenie jest to bardzo nie w porę. W świetle ostatnich wydarzeń należy go odwołać, a przynajmniej znacznie odłożyć, dopóki nie zobaczymy, po której stronie stoją Chiny" - powiedział litewski polityk, sugerując, że jego państwo chce uzależnić model relacji unijno-chińskich od tego, jakie jest podejście Pekinu do wojny rosyjsko-ukraińskiej.