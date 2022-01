Francja podejmuje kroki w celu zakazu kazirodztwa

Francuski rząd ogłosił plany zakazu kazirodztwa, zbliżając prawo krajowe do większości krajów europejskich – poinformował we wtorek The Times. Byłby to pierwszy taki ruch po 1791 roku.

Zgodnie z francuskim prawem kazirodztwo jest zakazane tylko wtedy, gdy w grę wchodzą dzieci. Adrien Taquet, sekretarz stanu ds. ochrony dzieci, powiedział, że rząd chce kryminalizować związki kazirodcze nawet wtedy, gdy obie strony mają ukończone 18 lat. Kuzyni nadal będą mogli zawierać związki małżeńskie.

„Bez względu na wiek nie odbywa stosunków seksualnych ze swoim ojcem, synem ani córką” – powiedział podczas wywiadu dla AFP. „To nie jest kwestia wieku, to nie jest kwestia zgody dorosłych. Walczymy z kazirodztwem. Sygnały muszą być jasne”. Rząd francuski planuje zakazać kazirodztwa po raz pierwszy od 1791 roku.

Zaznaczył, że chciałby zrewidować 18-letni próg kazirodztwa, mówiąc, że opowiada się za „wyraźnym zakazem”.

Zgodnie ze zmienionymi zasadami, które zrównałyby Francję z większością innych krajów europejskich, kuzyni nadal mogliby się pobierać. Ministrowie nie potwierdzili jeszcze, czy rodziny przybrane zostaną objęte zakazem.

Taquet dodał: „Prawem [rządu] jest wydawanie wyraźnych zakazów w społeczeństwie: kazirodztwo jest zabronione”.

Ten ruch został przyjęty z zadowoleniem przez Laurenta Boyeta, prezesa organizacji charytatywnej zajmującej się ochroną dzieci, Les Papillons, który powiedział, że ważne jest, aby kazirodztwo było „prawnie zabronione” tak samo, jak jest już „społecznie zabronione”.

