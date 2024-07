“Europa potrzebuje silnego przywództwa”. Tusk o “wiodącej” roli Niemiec w kwestii europejskiego i polskiego bezpieczeństwa

Nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy nie stały się wiodącym państwem w kwestii wspólnego europejskiego, w tym polskiego bezpieczeństwa – oświadczył premier Donald Tusk na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem po konsultacjach polsko-niemieckich.

We wtorek w Kancelarii Premiera w Warszawie odbyły się konsultacje międzyrządowe między Polską a Niemcami. Szef polskiego rządu zabrał głos podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Nawiązał do kwestii historycznych. “Ta lekcja, którą wspólnie powinniśmy wyciągnąć, lekcja zakorzeniona głęboko w historii jest taka: żadne narody tak bardzo jak polski i niemiecki nie powinny mieć poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę Europy przed agresją z zewnątrz” – oświadczył.

“Polska, jako jedna z największy ofiar II wojny światowej, Niemcy jako sprawcy tragedii II wojny światowej, dzisiaj jako narody wolne, demokratyczne, europejskie, powinny wspólnie skutecznie zadbać o to, aby Europa była bezpieczna, żeby tragedia wojny nigdy na naszych ziemiach się nie powtórzyła” – kontynuował.

“I dlatego niezależnie od naszych interpretacji, czasami sporów, co do detali, co do technik, nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy nie stały się wiodącym państwem w kwestii wspólnego europejskiego, w tym polskiego, bezpieczeństwa” – dodał Tusk.

Wcześniej szef rządu opublikował na platformie X budzący kontrowersje wpis. “Dziś Europa potrzebuje silnego przywództwa i wspólnego stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa. Witaj @Bundeskanzler w Warszawie” – stwierdził.

Dziś Europa potrzebuje silnego przywództwa i wspólnego stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa. Witaj @Bundeskanzler w Warszawie. pic.twitter.com/bhSbM3EiJl — Donald Tusk (@donaldtusk) July 2, 2024

Jego wpis spotkał się z falą krytycznych komentarzy.

“Panie premierze, dziękujemy za chwilę szczerości. Choć i tak Polacy nie mieli do tej pory wątpliwości, że przywództwo Niemiec jest dla Pana najważniejsze” – odniósł się do słów premiera były rzecznik rządu PiS Piotr Müller.

“Że akurat przy okazji tej wizyty jest mowa o przywództwie w Europie… O co tu może chodzić?” – zapytał ironicznie poseł PiS Fogiel.

“A Niemcy oczywiście są gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście XD”, “Chodzi o silne przywództwo Niemiec? Ja myślałem, że Pan jest premierem Polski. Dziwne” – to tylko niektóre z krytycznych komentarzy pod wpisem premiera.

Doniesienia medialne sugerowały, że podczas konsultacji międzyrządowych z Polską Niemcy zaproponują pakiet zawierający wsparcie dla obrony polskiej flanki wschodniej, “materialny gest” dla ofiar niemieckiej okupacji oraz budowę miejsca pamięci i spotkań.

wnp.pl / Kresy.pl