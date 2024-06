Niemiecka prasa: Scholz przyjedzie do Tuska i zaoferuje pieniądze

Sueddeutsche Zeitung pisze, że podczas konsultacji międzyrządowych z Polską Niemcy zaproponują pakiet zawierający wsparcie dla obrony polskiej flanki wschodniej, “materialny gest” dla ofiar niemieckiej okupacji oraz budowę miejsca pamięci i spotkań.

W niedzielę niemiecka gazeta Sueddeutsche Zeitung napisała o zaplanowanej na poniedziałek wizycie rządu Niemiec w Warszawie. “Pierwszy raz od 2018 roku rządy obu krajów spotykają się na konsultacjach w Warszawie, aby pozostawić za sobą napięcia i konflikty z przeszłości” – stwierdza medium. Jak czytamy, niemiecki kanclerz “oferując pieniądze i gesty chce wyjść premierowi Tuskowi naprzeciw”.

Gazeta przypomina słowa Tuska wypowiedziane podczas wizyty w lutym w Berlinie, że sprawa reparacji została w formalnym sensie przed laty zamknięta, ale materialne i moralne zadośćuczynienie nie zostało dokonane.

SZ podaje, że w Warszawie ma zostać przyjęty pakiet składający się z trzech części o wartości kilkuset milionów euro.

Jak czytamy, pierwsza część została już wdrożona. Chodzi o projekt Polsko-Niemieckiego Domu, uchwalony przez niemiecki rząd w minioną środę. Celem stworzenia placówki jest wypełnienie luki w wiedzy Niemców o losie Polaków pod niemiecką okupacją.

Druga ma przewidywać “finansowy gest” dla żyjących polskich ofiar Trzeciej Rzeszy.

Odnosząc się do trzeciej części gazeta stwierdza, że chodzi o to, by “wczorajszy wróg wsparł Polskę w walce z dzisiejszymi i jutrzejszymi zagrożeniami, a te nadchodzą z Rosji”. “Niemcy mają przyczynić się do obrony polskiej flanki wschodniej” – pisze SZ.

dw.com / Kresy.pl