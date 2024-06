Dyskusja o imigracji. Dziennikarka TVP Info uważa, że “zagrożeniem są biali obywatele”

Dziennikarka TVP Info Karolina Opolska odniosła się do kwestii imigracji. “Nie trzeba straszyć nas imigrantami, zagrożeniem są biali obywatele naszego pięknego kraju nad Wisłą” – stwierdziła.

W ostatnich dniach w Polsce trwa dyskusja o napływie nielegalnych imigrantów. Pojawiły się informacje o nielegalnych imigrantach w Białowieży. Wskazują one, że to organizacje “humanitarne” zapraszają migrantów do przygranicznej gminy. Burzę wywołało też zdarzenie, do którego miało dojść w piątek 14 czerwca około godziny 9:00 w Osinowie Dolnym. Radiowóz niemieckiej policji przekroczył przejście graniczne i po polskiej stronie zostawił rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu. W niedzielę kwestię imigracji skomentowała dziennikarka TVP Info Karolina Opolska.

“Kilkaset tysięcy Polek rocznie doświadcza przemocy, w tym przemocy seksualnej. Sprawcami są Polacy. Naprawdę nie trzeba straszyć nas imigrantami, zagrożeniem są biali obywatele naszego pięknego kraju nad Wisłą” – oświadczyła na platformie X.

Kilkaset tysięcy Polek rocznie doświadcza przemocy, w tym przemocy seksualnej. Sprawcami są Polacy. Naprawdę nie trzeba straszyć nas imigrantami, zagrożeniem są biali obywatele naszego pięknego kraju nad Wisłą. — Karolina Opolska (@Opolska) June 16, 2024

Przeczytaj: “2129 zł kieszonkowego dla imigrantów w Polsce, zakwaterowanie i wyżywienie”. Burza wokół zapisów unijnej dyrektywy

Jej wpis wywołał falę krytycznych komentarzy. “Czy to znacz, że akceptuje Pani swobodny napływ imigracji bez kontroli? – na zasadzie niech wchodzą i robią co chcą?”, “Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów dla kobiet w Europie, właśnie dlatego, że przez długi czas potrafiliśmy sobie radzić z niekontrolowaną migracją”, “To dopiero rasizm! Ciemnoskórzy ludzie są dobrzy, a biali to największe zagrożenie” – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod jej wpisem.

Zobacz: “Nasz kraj nie jest już bezpieczny”. Kandydatka PiS do sejmiku napadnięta i okradziona przez cudzoziemców

Czytaj także: Czarnoskóry imigrant wymachiwał maczetą w Poznaniu? Nagranie obiegło sieć

Kresy.pl