Doniesienia o wysokiej skuteczności rosyjskiej amunicji krążącej Lancet [+VIDEO]

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się materiały potwierdzające wysoką skuteczność rosyjskiej amunicji krążącej Lancet.

Przy pomocy rosyjskiej amunicji krążącej Lancet miał zostać uszkodzony m.in. ukraiński kuter artyleryjski typu Hiurza-M oraz amerykańska haubica samobieżna M109 SPH – zwraca uwagę portal Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: A Ukrainian Gyurza-M class armored gunboat was damaged by a Russian Lancet loitering munition. pic.twitter.com/GqZ6rQmYCh — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 4, 2022

#Ukraine: Two Ukrainian M109A3GN 155mm self-propelled howitzers were destroyed by Russian Lancet loitering munitions in the South. pic.twitter.com/iMYB99nT81 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 4, 2022

Przy pomocy tego samego uzbrojenia zniszczono także ukraińską haubicę FH-70.

#Ukraine: A Ukrainian FH70 155mm howitzer was destroyed by a Russian Lancet loitering munition. Precise location and date is currently unknown. pic.twitter.com/4mWQfX86YP — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 3, 2022

Ukraine Weapons Tracker opublikował także nagranie pokazujące zniszczenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu 9K35 Strieła-10 przy użyciu amunicji krążącej Lancet.

#Ukraine: A Ukrainian Strela-10 short-range air defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in the vicinity of Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/aNOHbBuH01 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 4, 2022

W sieci pojawiło się także nagranie przedstawiające uszkodzenie ukraińskiego radaru.

System Lancet jest zdolny do utrzymywania się w powietrzu przez dłuższy czas (do około 40 minut) w wyznaczonym obszarze w rejonie wskazanego celu, pozostają w trybie poszukiwania. Gdy tylko cel zostanie wykryty, dron przeprowadza atak w sposób zbliżony do naprowadzanej rakiety powietrze-ziemia. Podczas ataku sam ulega zniszczeniu. Jeśli nie odszuka celu, dokonuje samozniszczenia. Masa startowa drona, przypominającego kształtem rakietowy pocisk kierowany, wynosi 12 kg, z czego 3 kg to głowica bojowa. Może osiągać prędkość 110 km/godzinę, zasięg to 200 km. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, porusza się bardzo cicho.

