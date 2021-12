DGP: Ugoda w sprawie Caracali. Polska zapłaci 80 mln zł

Porozumienie rządu z Airbusem zamyka spór i kosztuje Polskę 80 mln zł – podaje Dziennik Gazeta Prawna (DGP) w poniedziałek.

Medium pisze, że Skarb Państwa zawarł ugodę z koncernem Airbus w sprawie niepodpisanego kilka lat temu kontraktu na zakup śmigłowców H225M Caracal dla Sił Zbrojnych RP. „Ugoda została już zatwierdzona sądownie. Wyjściowa kwota, jakiej żądali Francuzi, była kilkukrotnie wyższa. Polski rząd i koncern Airbus ustalili wspólne stanowisko w tej sprawie. Jak wynika z naszych informacji, obie strony zdecydowały się zamknąć spór, a jednocześnie 'spoglądają w przyszłość'” – pisze DGP.

Efektem ugody ma być m.in. rozbudowa ośrodka badawczo-rozwojowego Airbusa w Łodzi. Kompromis daje także zielone światło do tego, by „odpowiedzieć na przyszłe potrzeby w dziedzinie śmigłowców w Polsce” – zaznacza dziennik.

Gazeta zaznacza, że porozumienie w sprawie Caracali było konieczne, ponieważ nie podpisano wynegocjowanego w 2015 r. (jeszcze przez rząd PO-PSL) kontraktu na zakup 50 śmigłowców wielozadaniowych. „Oficjalnym powodem był brak porozumienia w kwestii offsetu, czyli zakupu technologii” – przypomina medium.

„To cegiełka w budynku o nazwie „relacje polsko-francuskie”, która zamyka gorszy rozdział, by przyszłe relacje rozwijały się bez tego niepotrzebnego bagażu” – mówi jeden z rozmówców Dziennika Gazety Prawnej.

W 2015 roku rząd PO-PSL podjął decyzję o zakupie 50 śmigłowców Airbus H225, wcześniej Eurocopter EC725 Caracal – miały kosztować 13,5 mld zł. W 2016 roku rząd Zjednoczonej prawicy wycofał się z kontraktu.

Caracale, które początkowo miały trafić do polskiej armii, zostały kupione od Airbus Helicopters przez armię francuską.

Przypomnijmy, że ówczesny ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, powiedział w 2017 roku, że sprawa Caracali „nadszarpnęła zaufanie” Paryża do Warszawy.

W ubiegłym tygodniu MON podpisał umowę na dostawę kolejnych czterech amerykańskich śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych.

Przypomnijmy, że w grudniu 2019 roku Wojska Specjalne otrzymały oficjalnie cztery śmigłowce S-70i Black Hawk International. Maszyny, jeszcze nie w pełni wyposażone, przekazano w niespełna rok od podpisania umowy, co miało miejsce w styczniu tego samego roku. Według nieoficjalnych informacji, które wówczas podawano, maszyny miały trafić do komponentu wsparcia lotniczego JW GROM. Wartość umowy wynosiła 683,4 mln zł. Cena jednostkowa śmigłowca wraz z wyposażeniem to ok. 75 mln zł brutto.

