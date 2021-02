Były współpracownik oskarża Gowina o rozmowy z Tuskiem

Jarosław Gowin, jeszcze w zeszłym roku wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, może zmienić polityczny front. Po raz kolejny.

Portal dorzeczy.pl zacytował w sobotę wypowiedź ministra Michała Cieślaka, który twierdzi, że Gowin odbywa „regularne spotkania” z przedstawicielami liberalnej opozycji. Sąd partyjny ugrupowania Gowina zadecydowały niedawno o wykluczeniu Cieślaka z partii. Jednak grupa polityków Porozumienia skupionych wokół Adama Bielana nie uznaje z kolei organów partyjnych, którym przewodzi Gowin.

Wypowiedź Cieślaka dla Wirtualnej Polski miała charakter przytaczania pogłosek – „Mówi się nie tylko o kontaktach Jarosława Gowina z Donaldem Tuskiem. Wiem o regularnych spotkaniach wicepremiera i ministra rozwoju z Rafałem Trzaskowskim czy Aleksandrą Dulkiewicz” – powiedział minister. Szczególnie zwrócił uwagę na spotkania z były premierem – „Kolejną bardzo niebezpieczną sytuacją dla Zjednoczonej Prawicy są informacje o kontaktach Jarosława Gowina z Donaldem Tuskiem. Mówi się, że są zdjęcia z tego spotkania. Naturalnym pytaniem jest więc: kto posiada te zdjęcia?”.

Lojalny wobec Bielana polityk sam odpowiedział sobie na tak postawione pytanie – „Wydaje mi się, że może je posiadać sam Donald Tusk. Jeżeli Tusk je posiada, to ma konkretny cel: szantażować Jarosława Gowina. Tak, by Gowin mu się nie „wyślizgnął”. Jeżeli to jest prawda, to jest bardzo niebezpieczne dla Zjednoczonej Prawicy. Bo wtedy Jarosław Gowin – wraz z grupą posłów z nim związanych – mógłby destabilizować sytuację w obozie rządzącym”.

Jarosław Gowin był politykiem Platformy Obywatelskiej, w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013 była nawet ministrem sprawiedliwości. Jednak w 2013 r. opuścił tę partię, a następnie założył ugrupowanie Polska Razem, by po jej nieudanym starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. związać swoją partię z Prawem i Sprawiedliwością. Z jego list politycy związani z Gowinem i on sam uzyskali mandaty parlamentarne. Sam Gowin był w rządach PiS ministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2015-2020), a od października jest ministrem rozwoju, pracy i polityki społecznej. W kwietniu 2020 r. doszło do konfliktu między nim, a politykami PiS na tle sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Nie zgadzając się na przeprowadzenie ich w trybie korespondencyjnym Gowin zrezygnował na pół roku ze stanowiska wicepremiera, które odzyskał w październiku.

dorzeczy.pl/kresy.pl